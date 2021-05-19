«جوجل» تجري محاولات لتحسين معالجة الصور

أعلنت شركة جوجل، عملاق محركات البحث في العالم، عن محاولة لتحسين معالجة الصور.

ووفقا لموقع (ذا فيرج) التقني، فإن هناك مشكلة طويلة الأمد تتمثل في أن معالجة الصور تميل إلى ضبط درجات لون البشرة الفاتحة وليس تلك الخاصة بالأشخاص ذوي البشرة السوداء أوالبنية.

وذكرت شركة جوجل أنها تحاول معالجة ذلك في منتجاتها الخاصة بالكاميرا والتصوير، مع التركيز على جعل صور الأشخاص الملونين "أكثر جمالاً ودقة".

ومن المقرر أن تأتي هذه التغييرات إلى كاميرات بيكسل Pixel الخاصة بشركة جوجل هذا الخريف، مع الاستفادة مما تعلمته عبر نظام أندرويد، في محاولة لتحسين المعالجة.

وتستهدف جوجل إجراء تغييرات على توازن اللون الأبيض التلقائي وخوارزميات التعرض لتحسين الدقة لدرجات لون البشرة الداكنة استنادًا إلى مجموعة بيانات أوسع من الصور التي تتميز بوجوه سوداء وبنية، وبذلك تهدف إلى تجنب الإفراط في تفتيح الأشخاص الملونين وإلغاء تشبعهم في الصور للحصول على نتيجة أكثر دقة.

وأدخلت جوجل أيضًا مجموعة تحسينات على الصور الذاتية في الوضع الرأسي، مما أدى إلى إنشاء خريطة عمق أكثر دقة لأنواع الشعر المجعد والمموج - بدلاً من مجرد القص حول شعر الشخص.

وفي سياق آخر فرضت هيئة تنظيم المنافسة في إيطاليا غرامة قدرها 102 مليون يورو على "جوجل" لاستبعادها تطبيقا للتنقل الإلكتروني طورته شركة "إنتل" على نظام " أندرويد" عملاق التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.

وقالت الهيئة المنظمة، اليوم الخميس، إنه على مدى عامين لم يتم السماح لشركة "جيوس باس" ( JuicePass ) التابعة "لإنتل " بالعمل بنظام التنقل الإلكترونى - وهو نظام يسمح باستخدام التطبيقات بأمان في السيارات - مما قلص استخدامه بشكل غير عادل مع تفضيل خرائط "جوجل".

يذكر أن شركة "جيوس باس"( JuicePass ) تتبع شركة "أكس إنتل" ( Enel X)، التابعة لشركة "إنتل" للحلول الإلكترونية، حيث يقدم التطبيق للمستخدمين خدمات البحث عن أماكن محطات شحن المركبات الكهربائية وحجزها وموضعها على الخرائط والطرق الموصلة لها.

وأوضحت الهيئة المنظمة أن السلوك المتنازع عليه يمكن أن يؤثر على تطور التنقل الإلكترونى فى مرحلة حاسمة .. مع آثار سلبية محتملة غير مباشرة على نمو سوق السيارات الكهربائية (EV)".

وأعلنت "هيئة تنظيم المنافسة فى إيطاليا، فى بيان لها ، عن غرامة إساءة استغلال مركز مهيمن، حيث طلبت من "جوجل" إتاحة الفرصة لشركة "جيوس باس"( JuicePass ).

وقال متحدث باسم جوجل في إيطاليا إن جوجل "لا توافق" على قرار هيئة مكافحة الاحتكار وستفحص الوثائق لتقرير خطواتها التالية.

وأضاف أن هناك الآلاف من التطبيقات المتوافقة مع "نظام التنقل الإلكترونى" لـ"جوجل" بهدف تمكين المزيد من المطورين من إتاحة تطبيقاتهم بمرور الوقت".

كما أكد أن العملاق الأمريكي يتمتع بمكانة مهيمنة تسمح له بالتحكم في وصول مطوري التطبيقات إلى المستخدمين النهائيين من خلال نظام "أندوريد" ومتجر التطبيقات "جوجل بلاى" .