الأربعاء 19 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مستشفى قنا العام يرد على اتهامات سرقة ضحايا كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أصدر مستشفى قنا العام، اليوم الأربعاء، بيانا يستنكر ما يتعرض له من هجوم غير مبرر، منذ أيام على خلفية واقعة اتهامات يجرى بشأنها تحقيقات من قبل إدارة المستشفى والشرطة حول واقعة سرقة قرط ذهبى من إحدى المتوفيات بقسم العزل، وما تم تداوله عن تغسيل موتى كورونا مقابل مبالغ مالية.

وأفاد بيان المستشفى، أن واقعة القرط الذهبى مازالت محل تحقيقات لم تؤكد حتى الآن تورط أى فرد من أطقم التمريض، و لا تستدعى كل هذا الهجوم الذى يتعرض له مستشفى يتحمل العبء الأكبر و المسئولية عن محافظة بأكملها مع مستشفيات أخرى لا يمكن إنكار دورها، ولا يصح أن يتم تضخيم واقعة فردية لهذا الحجم من العشوائية فى إطلاق الإتهامات غير المنطقية.

وتابع البيان: المستشفى العام بقنا الذى تحمل بإدارته وأطقمه الطبية، مسئولية وعبء التحويل إلى مستشفى عزل فى بداية أزمة كورونا، وقتما رفضت مستشفيات أخرى عبء هذه المسئولية الإنسانية والوطنية، لا يمكن أن يصدر عن أفراده سلوكيات أو أفعال تتنافى مع عظيم دورهم و تضحياتهم التى قدموها وما زالوا فداء للوطن و الإنسانية وتنفيذاً لمبادئ ورسالة الطب.

وأضاف البيان: ولا يخفى على أحد فى محافظة قنا بأكملها بل مصر من شمالها لجنوبها، تضحيات مستشفى قنا العام خلال التعامل مع مرضى كورونا، حيث قدم حتى الآن ٣ شهداء من الجيش الأبيض وعامل، فضلاً عن عشرات الإصابات، و مازال سجل الشهداء مفتوحاً فى ظل فيروس قاتل فتاك لا يرحم طبيباً ولا شخصاً عادياً، دون خوف أو تراجع من أبطال الجيش الأبيض.

وأشار البيان، إلى أن أعمال التغسيل والتكفين لا علاقة للمستشفى بها، فمسئولية الإدارة تنتهى بمجرد إدخال الجثة إلى المشرحة لتبدأ الإجراءات مع قسم الشرطة و مكتب الصحة لاستخراج تصريح الدفن و يتولى أهالى المتوفى الإتفاق كيفما يشاؤون مع مغسل أو مغسلة للقيام بهذه المهمة الإنسانية، والتى يتنافس الكثير من أهل الخير للقيام بها دون مقابل ابتغاء وجه الله تعالى.

محافظ الله قرط ذهبي التحويل مرضى محافظة قنا جنوب نفي فتوح الشهداء الجيش مستشفى الوطني الحج

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: إلى مناضلى المظاهرات.. لا أراكم الله مكروهًا فى قضية لديكم

استمرار غلق المحال حتى نهاية مايو.. وإعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ

«زنزبار- سيرينجيتي».. سر صورة هنا الزاهد المثيرة للجدل

التسجيل في لقاح كورونا.. اللينك وأسهل الطرق للحصول على تطعيم كورونا

«سامحينى يا أمى».. انتحار شاب شنقًا فى المرج

حقيقة إصابة الفنان ماجد الكدواني بمرض جلدى نادر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الإنصاف المتأخر للسياسة المصرية

ماجد حبته

وزير خارجية «تخريب» الأعمال!

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «1-3»

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أسوشيتد برس»: أمريكا طالبت إسرائيل بوقف الهجمات على غزة

إسرائيل تعلن استهداف 40 موقعًا تحت الأرض تابعًا لحماس

مؤسسات حقوقية عربية تبحث توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين