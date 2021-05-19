«الأعلى للإعلام» يشكل لجنة لتلقي طلبات تراخيص الوسائل الإعلامية

شكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر؛ لجنة مؤقتة في الفترة من 23 مايو 2021 إلى 30 مايو 2021 لتلقى طلبات تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية التي أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

يشار إلى أن المادة الثانية من مواد إصدار قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، واللوائح الصادرة تنفيذا له، قد ألزمت كافة الكيانات القائمة وقت صدور القانون من صحف وقنوات وإذاعات ومواقع إلكترونية بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه.

وفي سياق آخر، أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم 500 مليون دولار لإعادة الإعمار في غزة تعبّر عن موقف مصري استراتيجي من القضية الفلسطينية، حيث لم تتأخر مصر في أي مرحلة عن تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني ورفع المعاناة والظروف الصعبة التي يعيشها.

وأكد المجلس دعمه وتأييده الكامل للمبادرة والمواقف الوطنية الثابتة للرئيس عبدالفتاح السيسى، ووقوفه دائماً في صف نصرة القضايا العربية، ودعم التضامن والدعوة الدائمة إلى وحدة الصف العربي والارتفاع فوق كل الخلافات.

نقطة انطلاق

وأضاف المجلس أن مبادرة الرئيس تعتبر نقطة انطلاق لتوحيد الرؤى العربية نحو دعم القضية الفلسطينية والوقوف بقوة وراء حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية، وأن تتحد الجهود العربية لدعم الأشقاء في فلسطين ورفع المعاناة عنهم.

وأشار المجلس إلى أن مبادرة الرئيس السيسي تمثل تواصلاً قوياً لاستمرار الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، وأن يتمتع الشعب الفلسطيني بحقه المشروع في الحياة الكريمة، بعيداً عن مخاطر الحرب وسقوط الشهداء، وأنه آن الأوان لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، حجر الزاوية في استتباب الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

فيما ثمّنت الهيئة الوطنية للصحافة قرار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعلن فيه عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وأكد عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، تأييد ودعم الموقف المصري القوي المساند للقضية الفلسطينية، حيث كانت وما زالت خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته والحفاظ على مقدرات وطنه.

