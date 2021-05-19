الأربعاء 19 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بزيادة رأسماله إلى 5 مليارات جنيه

الحكومة توافق على استحواذ تحالف الصندوق السيادي وهيرميس على 76٪ من بنك الاستثمار العربي

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،  على صفقة استحواذ التحالف بين صندوق مصر السيادي والمجموعة المالية "هيرميس" القابضة على 76٪ من رأسمال بنك الاستثمار العربي، عن طريق زيادة رأسماله إلى 5 مليارات جنيه، بحيث تكون نسبة مساهمة المجموعة المالية هيرميس ٥١٪ ونسبة مساهمة صندوق مصر السيادي ٢٥٪، بينما يحتفظ بنك الاستثمار القومي بنسبة ٢٤٪، حيث يتطلب تنفيذ صفقة الاستحواذ موافقة الجهات الرقابية المختصة، وعلى رأسها البنك المركزي المصري.

وتمثل هذه الصفقة علامة فارقة باعتبارها نموذجًا لمشاركة صندوق مصر السيادي للقطاع الخاص، لرفع مساهمته في النمو الاقتصادي وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة وتحسين استثمارها اقتصاديا، وذلك بالتحالف مع المجموعة المالية "هيرميس" بنك الاستثمار الرائد في مصر والأسواق الناشئة، كما أنها تمثل أول مشروعات التعاون بين صندوق مصر السيادي وبنك الاستثمار القومي لتحقيق هذه الأهداف.

وتهدف الصفقة إلى تدعيم الهيكل المؤسسي والمالي لبنك الاستثمار العربي، وتحقيق عوائد وأرباح مستدامة للمساهمين،  والمشاركة الفعالة في دفع  حركة الشمول المالي والتحول الرقمي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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