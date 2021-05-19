رئيس الأركان الجزائرى: الجيش سيتصدى لمحاولات المساس بالوحدة الوطنية

أكد رئيس الأركان الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، أن الجيش الجزائري سيتصدى لمحاولات المساس بالوحدة الوطنية والعبث بمقومات الأمة.



وقال «شنقريحة»، في كلمة اليوم خلال زيارته للناحية العسكرية الثانية بولاية وهران (شمال غرب): "أغتنم هذه المناسبة لتحذير المغامرين، بكل أطيافهم وخلفياتهم الأيديولوجية، من محاولة المساس بالوحدة الوطنية، ولهؤلاء نقول إننا في الجيش الوطني الشعبي سنتصدى بحزم وقوة لكل من ينوي العبث بمقومات الأمة".

وأضاف «شنقريحة»: "سنعمل دون هوادة على فضح مخططاتهم الدنيئة أمام الرأي العام الوطني والدولي، لأننا نؤمن إيمانًا قاطعًا أن الوحدة الوطنية، هي النبراس الذي ينير دربنا، ويقوي عزائمنا كلما اشتدت الأزمات والمحن، ولأنها كذلك الضمانة الأكيدة لبناء جزائر جديدة قوية، موحدة، متطورة".

ولفت إلى أنه يتعين على كل أبناء الجزائر التحلي بيقظة شديدة، وحس وطني رفيع، علاوة على العمل على الحفاظ على الوحدة الوطنية التي يتعين التشبث بها بقوة، خاصة في ظل ما تفرضه الأحداث الجارية من تداعيات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتابع: "ها هي بلادنا اليوم، تعيش مرحلة حاسمة من تاريخها المعاصر، جراء ما تفرضه الأحداث الجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي، على كل أحرار الجزائر وأبنائها المخلصين، الأوفياء لكيان الدولة الوطنية الجامعة، التي أرستها الثورة التحريرية المباركة، ورسم معالمها بيان أول نوفمبر الخالد".