الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بحضور جمال مبارك.. تشييع جثمان ابنة فريد الديب من مسجد الشرطة بأكتوبر

تشييع جثمان ابنة
تشييع جثمان ابنة فريد الديب

شيعت جنازة الدكتورة إيمان فريد الديب، أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ابنه المحامي فريد الديب، عصر اليوم الأربعاء، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد في 6 أكتوبر عقب تأدية صلاة الجنازة عليها لمثواها الأخير بمقابر الأسرة.

وحضر الجنازة عدد من أفراد الأسرة بجانب بعض الشخصيات العامة على رأسهم جمال مبارك ابن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الإعلامي أحمد موسى.

 وتوفت ابنة فريد الديب صباح اليوم الأربعاء إثر تعرضها للإصابة بفيروس كورونا في العشر الآواخر من شهر رمضان الكريم ونقلت على إثرها لأحد المستشفيات بمنطقة المعادي لتلقى العلاج.

جدير بالذكر أن إيمان إحدى بنات المحامي الشهير فريد الديب، وتوفت عن عمر يناهز الـ50 عامًا.

تشييع جثمان ابنة فريد الديب
تشييع جثمان ابنة فريد الديب
تشييع جثمان ابنة فريد الديب
تشييع جثمان ابنة فريد الديب
تشييع جثمان ابنة فريد الديب
تشييع جثمان ابنة فريد الديب
تشييع جثمان ابنة فريد الديب
تشييع جثمان ابنة فريد الديب
تشييع جثمان ابنة فريد الديب
تشييع جثمان ابنة فريد الديب
تشييع جثمان ابنة فريد الديب
تشييع جثمان ابنة فريد الديب
تشييع جثمان ابنة فريد الديب
تشييع جثمان ابنة فريد الديب
تشييع جثمان ابنة فريد الديب
تشييع جثمان ابنة فريد الديب
تشييع جثمان ابنة فريد الديب
تشييع جثمان ابنة فريد الديب

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