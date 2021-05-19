رئيس الوزراء يستعرض جهود توفير بروتوكولات علاج كورونا خلال أبريل

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول جهود توفير المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، وذلك خلال شهر أبريل الماضي.

وأكد الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، خلال التقرير، استمرار التنسيق والتعاون مع هيئة الدواء المصرية لتوفير المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا.



وأشار إلى أن الكميات التى تم ضخها في السوق المحلى من قبل مختلف الشركات خلال أبريل الماضى كانت كافية لسد احتياجات السوق المحلية، حيث تم توفير 884.558 عبوة من دواء "إزيثرومايسين" أقراص، و240.681 زجاجة "إزيثرومايسين" شراب، و1.799.370 عبوة من دواء "باراسيتامول" أقراص، و286.940 زجاجة من "باراسيتامول" شراب، و1.961.202 شريط من دواء "زنك" أقراص، و1.663.287 شريط من "فيتامين سي" أقراص، بالإضافة إلى 200 ألف عبوة من دواء "هيدروكسي كلوروكين" أقراص، و1.604.230 شريط من دواء "أفرمكتين" أقراص.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين؛ حيث تقرر الاستمرار في تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة في اجتماعها السابق، وذلك حتى نهاية مايو الجاري، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة؛ حيث تقرر إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كوفيد- 19.