تنسيقية الشباب تفتتح مقرا لنوابها واستديو لمركزها الإعلامي

افتتحت اليوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مقراً لنوابها في مجلسي الشيوخ والنواب، بأحد مناطق وسط القاهرة، بالقرب من المجلسين، حتى يتسنى للنواب التجمع والتنسيق فيما بينهم ومناقشة خطط العمل تحت قبة البرلمان، دون أن يتكبدوا عناء التنقل لمسافات طويلة، قد تعيقهم عن ممارسة عملهم بأفضل شكل ممكن.

كما افتتحت التنسيقية، اليوم، استديو خاص بمركزها الإعلامي، لتنتج من خلاله المادة الفيلمية المصورة والمكتوبة الخاصة ببياناتها الصحفية، وبيانات ممثليها في مجلسي النواب والشيوخ.

ويضم الاستوديو الخاص بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين معدات وأدوات كفيلة بإنتاج ما تحتاجه من مواد إعلامية تنقل نشاط وخطط عمل أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للجمهور.

اليوم.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنظم فعالية حول الصراع العربي الإسرائيلي ودور مصر في دعم القضية الفلسطينية

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فعالية جديدة مساء اليوم الأربعاء، بعنوان: الصراع العربي الإسرائيلي ودور مصر في دعم القضية الفلسطينية. ويشارك في الفعالية التي تنظمها التنسيقية عبر تطبيق "كلوب هاوس"، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي، والدكتورة هدي رؤوف مدرس العلوم السياسية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كما يشارك في الفعالية التي يديرها الإعلامي أحمد عبدالصمد، مذيع نشرة التاسعة على التلفزيون المصري، النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد مقلد أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتأتي الفعالية بالتزامن مع الدور المصري الفريد منذ بداية الأزمة المشتعلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بين المقاومة وقوات الاحتلال، والقصف المتواصل لقطاع غزة، وصولاً لتقديم مصر مبادرة لإعادة إعمار غزة تتحمل فيها 500 مليون دولار.

ويتناول المتحدثون في الفعالية، التشابكات الإقليمية والدولية والموقف المصري الصلب من الأحداث، وكذلك عجز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن إصدار بيان يدين عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وخرق اتفاقيات حقوق الإنسان المتعلقة بالحرب، وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما الأساسي فيما يتعلق بالتمييز والتناسب في شن العمليات العسكرية.

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