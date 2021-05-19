الأربعاء 19 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تنسيقية الشباب تفتتح مقرا لنوابها واستديو لمركزها الإعلامي

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

 افتتحت اليوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مقراً لنوابها في مجلسي الشيوخ والنواب، بأحد مناطق وسط القاهرة، بالقرب من المجلسين، حتى يتسنى للنواب التجمع والتنسيق فيما بينهم ومناقشة خطط العمل تحت قبة البرلمان، دون أن يتكبدوا عناء التنقل لمسافات طويلة، قد تعيقهم عن ممارسة عملهم بأفضل شكل ممكن. 

كما افتتحت التنسيقية، اليوم، استديو خاص بمركزها الإعلامي، لتنتج من خلاله المادة الفيلمية المصورة والمكتوبة الخاصة ببياناتها الصحفية، وبيانات ممثليها في مجلسي النواب والشيوخ.

 ويضم الاستوديو الخاص بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين معدات وأدوات كفيلة بإنتاج ما تحتاجه من مواد إعلامية تنقل نشاط وخطط عمل أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للجمهور. 

اليوم.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنظم فعالية حول الصراع العربي الإسرائيلي ودور مصر في دعم القضية الفلسطينية 

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فعالية جديدة مساء اليوم الأربعاء، بعنوان: الصراع العربي الإسرائيلي ودور مصر في دعم القضية الفلسطينية. ويشارك في الفعالية التي تنظمها التنسيقية عبر تطبيق "كلوب هاوس"، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي، والدكتورة هدي رؤوف مدرس العلوم السياسية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. 

كما يشارك في الفعالية التي يديرها الإعلامي أحمد عبدالصمد، مذيع نشرة التاسعة على التلفزيون المصري، النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد مقلد أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. 

وتأتي الفعالية بالتزامن مع الدور المصري الفريد منذ بداية الأزمة المشتعلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بين المقاومة وقوات الاحتلال، والقصف المتواصل لقطاع غزة، وصولاً لتقديم مصر مبادرة لإعادة إعمار غزة تتحمل فيها 500 مليون دولار.

 ويتناول المتحدثون في الفعالية، التشابكات الإقليمية والدولية والموقف المصري الصلب من الأحداث، وكذلك عجز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن إصدار بيان يدين عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وخرق اتفاقيات حقوق الإنسان المتعلقة بالحرب، وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما الأساسي فيما يتعلق بالتمييز والتناسب في شن العمليات العسكرية.

FB_IMG_1621434999856
FB_IMG_1621434999856
FB_IMG_1621434976765
FB_IMG_1621434976765
FB_IMG_1621434966351
FB_IMG_1621434966351
FB_IMG_1621434961767
FB_IMG_1621434961767
FB_IMG_1621434974554
FB_IMG_1621434974554
FB_IMG_1621434964070
FB_IMG_1621434964070
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين المركز الاعلامي التنسيقية مجلس النواب مجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

استمرار غلق المحال حتى نهاية مايو.. وإعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ

«زنزبار- سيرينجيتي».. سر صورة هنا الزاهد المثيرة للجدل

بحضور جمال مبارك.. تشييع جثمان ابنة فريد الديب من مسجد الشرطة بأكتوبر

حقيقة إصابة الفنان ماجد الكدواني بمرض جلدى نادر

التسجيل في لقاح كورونا.. اللينك وأسهل الطرق للحصول على تطعيم كورونا

«داخل كابينة الطائرة».. القصة الكاملة لصورة هنا الزاهد المثيرة للجدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «1-3»

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أسوشيتد برس»: أمريكا طالبت إسرائيل بوقف الهجمات على غزة

إسرائيل تعلن استهداف 40 موقعًا تحت الأرض تابعًا لحماس

مؤسسات حقوقية عربية تبحث توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين