مبادرة «1000 كاتب» تصدر أهم 10 رسائل عن دراما 2021

أعلنت اللجنة الإعلامية لمبادرة "1000 كاتب"، عن أهم 10 رسائل للدراما؛ وفقا لتقرير رصد وتحليل محتوى الدراما والإعلانات والبرامج للموسم الرمضاني 2021.

وأكدت اللجنة الإعلامية، أنها أصدرت التقرير التفصيلي عن الموسم الرمضاني، وتم اختيار قائمة الأفضل وفقا لجودة المستوى الفني، وما يقدمه العمل من رسائل سواء وطنية اجتماعية أو إنسانية أو دينية أو غيرها من الرسائل الأخرى، مشيرة إلى أنه ليس فقط الجودة الفنية لصناعة العمل الفني هي المقياس الأول للتقييم بدون رسالة واضحة ومباشرة للجمهور.

وأوضحت اللجنة الإعلامية، أن الرسائل العشر هم:

الرسالة الأولى (الاختيار): رسالة للمجتمع خاصة الشباب لترسيخ فكرة الانتماء للوطن والعقلانية فى فهم حقائق الأمور، وعدم الانسياق وراء الشائعات والتضحية في سبيل النهوض بالدولة المصرية وعدم السقوط، وذلك من خلال عرض نماذج حقيقية وحقائق عن التضحيات فى سبيل الوطن.

الرسالة الثانية (القاهرة كابول): رسالة عن حقائق مفهوم الإسلام السياسي ومغالطات الخلط بين الدين والإرهاب والفرق بينهم وأدوات التأثير على الشباب والمفاهيم الخاطئة للعقيدة.

الرسالة الثالثة (هجمة مرتدة): رسالة من واقع المؤامرات على مصر فى أصعب الفترات وكيف تلعب المخابرات المصرية دور مؤثر على المستوى المحلي والدولي ومدى قوتها وقدرتها فى حروب المعرفة والمعلومات، وكيف أنقذت الدولة المصرية فى السقوط فى كثير من المؤامرات.

الرسالة الرابعة (الطاووس): رسالة إنسانية واجتماعية عن قضية الاغتصاب من زوايا كثيرة، سواء القانونية وكيف يتم التعامل معها والاجتماعية وكيف يتعايش المجتمع معها، والإنسانية أسباب وقوع الشباب فى ذلك، وكيف تتعايش الضحية فى المجتمع بعد حدوث ذلك لها.

الرسالة الخامسة (المداح): رسالة تحمل جانبا من الفلسفة وبعدا اجتماعيا عن فكرة الروحانيات فى المجمعات خاصة شرائح المجتمع فى المناطق الشعبية، وكيف يتأثر الناس بذلك دون التفكير في حقيقة الأمور والسعي دائما وراء النتائج السريعة دون الاجتهاد لتحقيق ذلك، سواء عن طريق شخصية يراها المجتمع لديها بصيرة وحكمة ويراها البعض الآخر شخصية لديها قدرات اكتسبتها بطرق أخرى، وهنا لا بد أن نفرق بين مفهوم اسم العمل "المداح" ومفهوم أولياء الله الصالحين ومفهوم الدجل ومفهوم الطرق الصوفية.

الرسالة السادسة (ولاد ناس): رسالة مجتمعية ومحاكاة لقضية التعليم والتنشئة والتربية وعلاقة الآباء بالأبناء والترابط الأسري وتصحيح الأخطاء والمراجعات المستمرة وتصحيح المسار.

الرسالة السابعة (خلي بالك من زيزي): رسالة إنسانية واجتماعية تعرض لأول مرة عن مرض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ADHD في إطار اجتماعي وأحداث طرحت كثير من القضايا والرسائل الاجتماعية الأخرى.

الرسالة الثامنة (لعبة نيوتن): رسالة أثارت الجدل فى المجتمع المصري حول عدة قضايا الطلاق الشفهي فى مصر، إضافة إلى قضية الاغتصاب الزوجي، واتفق البعض، واعترض البعض الآخر على طرح العمل لقضايا شائكة عليها اختلافات قانونية ودينية.

الرسالة التاسعة (نجيب زركش): رسالة عن عقدة الأب هي العلاقة غير السوية بين الأب والابن أو الابنة، وأساسها "غياب الأب في المرحلة التي يحتاجه أبناؤه فيها" وتبدأ المشكلة عندما يبحث الابن أو الابنة عن الأب في أي شخص آخر، وتبحث الفتاة عن الأب في أي رجل كبير في السن تقابله وتعيش معه قصة حب غير متكافئة أو تنجذب إليه وتشعر معه بالحنان والأمان الذي فقدته طوال حياتها.

الرسالة العاشرة (كوفيد 25): رسالة عن مؤامرة شركات الدواء العالمية من خلال تصنيع الأوبئة التي تجتاح البشر، ومنها "كورونا" بالطبع. كما أن تلك الشركات تُصنّع اللقاحات، لكنها لا تطرحها إلا بعد تفشي الأوبئة لتحقق مكاسب مالية ضخمة.