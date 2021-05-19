الأربعاء 19 مايو 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

العسومى: اعتراف الاتحاد البرلمانى بمجلس النواب اليمنى نجاح لدبلوماسية البرلمان العربى

عادل بن عبدالرحمن
عادل بن عبدالرحمن العسومي

أعلن عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن أن اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني الدولي اعترفت خلال اجتماعها اليوم الأربعاء الموافق 19 مايو 2021م، بمجلس النواب بالجمهورية اليمنية كممثل شرعي للشعب اليمني الشقيق داخل الاتحاد،  مؤكدًا أن هذا الإنجاز غير المسبوق جاء تتويجًا للجهود الدبلوماسية التي قام بها البرلمان العربي لدعم القضية اليمنية في أكبر محفل برلماني دولي.

وأوضح رئيس البرلمان العربي، في بيان له، أن مسألة اعتراف الاتحاد البرلماني الدولي بمجلس النواب اليمني كانت إحدى القضايا الثابتة خلال مباحثاته المتعددة التي أجراها مع القيادات العليا بالاتحاد البرلماني الدولي خلال الفترة الأخيرة، وذلك في إطار سعي البرلمان العربي إلى ترسيخ نهج جديد في الدفاع عن القضايا العربية داخل الاتحاد البرلماني الدولي، كأحد محاور استراتيجية عمله الجديدة.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن هذه الخطوة المهمة ستكون لها انعكاسات كبيرة على تمثيل الشعب اليمني الشقيق في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وكذلك في تناول الاتحاد للقضية اليمنية بشكل عام، وحشد الدعم والتأييد الدولي لها على المستوى البرلماني.

وأعرب "العسومي" باسم البرلمان العربي عن خالص شكره وعظيم تقديره لكل من دعم وساند هذه الخطوة داخل الاتحاد البرلماني الدولي، مشددًا على أنه انتصار لصوت الحق والشرعية المعبرة عن إرادة الشعب اليمني.

وشدد "العسومي" على أنه لن يألو جهدًا في الاستمرار في الدفاع عن عدالة القضية اليمنية داخل الاتحاد البرلماني الدولي وكل المحافل البرلمانية الإقليمية، حتى تتحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في إنهاء الانقلاب الحوثي البغيض واستعادة مؤسسات الدولة اليمنية الشرعية.

 وكان رئيس البرلمان العربي قد دعا اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي بتحمل مسئوليتها السياسية والأخلاقية والقانونية في دعم أعضاء مجلس النواب اليمني المنتخبين من الشعب اليمني والمعبرين عن إرادته الحرة، مشددًا على أن ذلك يمثل الحد الأدنى في دعم الشرعية اليمنية وإظهار التضامن مع الشعب اليمني ومساعدته في الخروج من أزمته الراهنة.

وأجرى اتصالات مكثفة مع القيادات العليا بالاتحاد البرلماني الدولي وذلك بمناسبة انعقاد اللجنة التنفيذية للاتحاد، حيث بحث التطورات الخاصة بالأزمة اليمنية، مجددًا مطالبة البرلمان العربي للاتحاد البرلماني الدولي بشأن الاعتراف بمجلس النواب اليمني المنتخب في سيئون أبريل 2019، كممثل شرعي للشعب اليمني.

البرلمان العربي عادل العسومي مجلس النواب الليبي اتحاد البرلمان الدولى القضية اليمنية

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