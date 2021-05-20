الخميس 20 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محامى يستعين بالأرصاد الجوية لبراءة موكله من حيازة مخدرات وبندقية فى المنوفية

متهم
متهم

قضت محكمة شبين الكوم بالمنوفية، ببراءة متهم من حيازة المخدرات وبندقية آليه، بعدما قدم دفاع المتهم من ضمن أسباب الدفوع شهادة من هيئة الأرصاد الجوية عن توقيت آذان المغرب وانكسار النهار.


وتعود أحداث الواقعة إلى ضبط أمن المنوفية "م،ص،ع" بتهمة حيازة بندقية آلية و62 لفافة مخدر، بتاريخ 11 / 11 / 2021 وتحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات لبدء إجراءات المحاكمة.

 

وأشار دفاع المتهم إلى أن جهات التحقيق قد سألت ضابط الواقعة بالتحقيقات، وقرر أنه ضبط المتهم الساعة الخامسة والنصف مساءً وأن الرؤيا كانت واضحة بضوء النهار، وبسؤال المتهم قرر أنه كان تاركًا منزله وكان يسير في الزراعات وفوجئ بأشخاص يطلقون أعيرة نارية وحال ذلك سقط من أحدهم بندقية آليه وقام رجال المباحث بالقبض عليه وهو لا يعلم السبب.


وأضاف محامي المتهم بحيازة البندقية الآلية والمخدرات، أن أهل المتهم أكدوا أنه مريض نفسي وأنه يتردد على مستشفيات متعددة لتلقي العلاج وتم إنهاء خدمته من عمله لذات السبب، وأنه متغيب عن منزله قبل واقعة ضبطه ومحرر محضر بغيابه.

 

وأكد محامي المتهم الحصول على شهادة من الأرصاد الجوية، تفيد أن آذان المغرب بتاريخ الواقعة كان الساعة الخامسة ودقيقتين بما يستحيل معه أن تكون واقعة ضبط المتهم تمت في ضوء النهار لمرور نصف ساعة على آذان المغرب، لتصدر المحكمة حكمها ببراءة المتهم.

 

واشار في تصريحات للدستور أن حدوث مفاجأة في سير القضية، وهي أن الضابط محرر محضر التحريات، إدعى أن المتهم تاجر مخدرات ويحوز أسلحة نارية وذخائر ومستصدر الإذن بالقبض عليه هو ذاته محرر محضر غياب المتهم بما لا يستقيم أن يكون قد أجرى تحريات فعلية عن المتهم.

المنوفية شهادة هيئة الأرصاد الجوية رجال المباحث التحريات جهات التحقيق ضبط المتهم

الأكثر قراءة

التسجيل في لقاح كورونا.. اللينك وأسهل الطرق للحصول على تطعيم كورونا

استمرار غلق المحال حتى نهاية مايو.. وإعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ

ساسي يعلن الحرب ضد الزمالك

محمد الباز يكتب: إلى مناضلى المظاهرات.. لا أراكم الله مكروهًا فى قضية لديكم

حقيقة إصابة الفنان ماجد الكدواني بمرض جلدى نادر

«زنزبار- سيرينجيتي».. سر صورة هنا الزاهد المثيرة للجدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ولا تزال القضية الفلسطينية فى وجدان مصر

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

خالد عكاشة

الإنصاف المتأخر للسياسة المصرية

ماجد حبته

وزير خارجية «تخريب» الأعمال!

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «1-3»

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الأمريكي: العنف المتصاعد في غزة ليس حلًا

الرئيس الفلسطينى: التصعيد الإسرائيلى يتطلب البدء بحل سياسى قائم على قرارات الشرعية الدولية

مفاجآت حماس..كيف أثرت "الأخطاء الاستخباراتية" الإسرائيلية على المواجهة؟