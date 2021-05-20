محامى يستعين بالأرصاد الجوية لبراءة موكله من حيازة مخدرات وبندقية فى المنوفية

قضت محكمة شبين الكوم بالمنوفية، ببراءة متهم من حيازة المخدرات وبندقية آليه، بعدما قدم دفاع المتهم من ضمن أسباب الدفوع شهادة من هيئة الأرصاد الجوية عن توقيت آذان المغرب وانكسار النهار.



وتعود أحداث الواقعة إلى ضبط أمن المنوفية "م،ص،ع" بتهمة حيازة بندقية آلية و62 لفافة مخدر، بتاريخ 11 / 11 / 2021 وتحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات لبدء إجراءات المحاكمة.

وأشار دفاع المتهم إلى أن جهات التحقيق قد سألت ضابط الواقعة بالتحقيقات، وقرر أنه ضبط المتهم الساعة الخامسة والنصف مساءً وأن الرؤيا كانت واضحة بضوء النهار، وبسؤال المتهم قرر أنه كان تاركًا منزله وكان يسير في الزراعات وفوجئ بأشخاص يطلقون أعيرة نارية وحال ذلك سقط من أحدهم بندقية آليه وقام رجال المباحث بالقبض عليه وهو لا يعلم السبب.



وأضاف محامي المتهم بحيازة البندقية الآلية والمخدرات، أن أهل المتهم أكدوا أنه مريض نفسي وأنه يتردد على مستشفيات متعددة لتلقي العلاج وتم إنهاء خدمته من عمله لذات السبب، وأنه متغيب عن منزله قبل واقعة ضبطه ومحرر محضر بغيابه.

وأكد محامي المتهم الحصول على شهادة من الأرصاد الجوية، تفيد أن آذان المغرب بتاريخ الواقعة كان الساعة الخامسة ودقيقتين بما يستحيل معه أن تكون واقعة ضبط المتهم تمت في ضوء النهار لمرور نصف ساعة على آذان المغرب، لتصدر المحكمة حكمها ببراءة المتهم.

واشار في تصريحات للدستور أن حدوث مفاجأة في سير القضية، وهي أن الضابط محرر محضر التحريات، إدعى أن المتهم تاجر مخدرات ويحوز أسلحة نارية وذخائر ومستصدر الإذن بالقبض عليه هو ذاته محرر محضر غياب المتهم بما لا يستقيم أن يكون قد أجرى تحريات فعلية عن المتهم.