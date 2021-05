اليوم.. طيران السعودية يستأنف رحلاته إلى شرم الشيخ

قال إسلام نبيل، مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ تستقبل، الأربعاء، أول رحلتي طيران من السعودية، منذ غلق الأجواء في المملكة طبقا لإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف نبيل أن الرحلتين بأرقامSV 325 - from JED. arrives to ssh @ 15:0، SV 327 - from RUH. arrives to ssh @ 17:55 وإحداهما تصل من جدة والأخرى من الرياض، لافتًا إلى أن آخر رحلتين وصلتا شرم الشيخ من السعودية كانتا خلال شهر يناير الماضي إحداهما تابعة لشركة Fly-Egypt والأخرى تابعة لـAir Cairo، وذلك يومي 8 و10 يناير 2021، قبل أن تحظر السعودية السفر لبعض البلدان.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، أمس، أولى الرحلات السعودية القادمة من مطار الطايف الدولي، وذلك مع سريان قرار رفع تعليق السفر للخارج عبر مختلف المطارات الدولية بالمملكة، وأخرى من مطار حائل السعودي‏.

ورفعت المملكة اسم مصر من قائمة الدول المحظور الطيران المدني معها، بسبب فيروس كورونا، ومددت القيود المفروضة على المواطنين للسفر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، معلنة تعديل القائمة من ٢٠ إلى ١٣ دولة يحظر السفر إليها، لتضم القائمة الجديدة كلا من: ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء، الهند".

وحرصت إدارة مطار القاهرة الدولي على تنفيذ الإجراءات الوقائية كافة لحماية المسافرين، وإنهاء إجراءات السفر لمن توافرت فيهم الشروط.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل “PCR” بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من “اليابان- الصين– تايلاند– أمريكا الشمالية والجنوبية– كندا ومطارات لندن هيثرو– باريس– فرانكفورت”، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا، فقط إجراء تحليل “PCR” فور وصولهم المطار.