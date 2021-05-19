مشروب جنود الحرب العالمية الثانية.. فوائد «قهوة الفطر» الصحية

عرش القهوة يهتز..

تعتبر القهوة من المشروبات الشهيرة والتى تنتشر بشكل كبير فى الكثير من البلدان حول العالم، حيث يعد المشروب الأول فى قائمة المشروبات الأكثر استهلاكًا.

ومؤخرًا ظهر نوع جديد من القهوة بصنع من "المشروم" سميت بـ"قهوة الفطر" حيث تمت الإشادة بها كأحد البدائل الصحية للقهوة العادية، حيث تتميز بمستخلصات الفطر الطبية.

قهوة الفطر.. استخدمت للمرة الأولى فى الحرب العالمية الثانية

وفقًا لما ذكره موقع " healthline" الطبى، فقد تم استخدام الفطر كبديل للقهوة في فنلندا خلال الحرب العالمية الثانية، عندما لم تكن حبوب البن متوفرة.

كما أن هناك أيضًا تاريخ طويل من استخدام الفطر في الطهي والأدوية في الدول الآسيوية ، وخاصة للطب الصيني، لفوائدها الغذائية والصحية التى نرصدها فى السطور التالية:

عرش القهوة يهتز.. الفوائد الصحية لقهوة الفطر

قهوة الفطر عبارة عن مزيج دقيق من الفطر المطحون وحبوب القهوة معًا لتحضير قهوة داكنة وسلسة، تستخدم قهوة الفطر عمومًا مستخلصات الفطر الطبية بدلاً من فطر الطهي مثل فطر" شيتاكي وبورتوبيلو".

تشير العديد من آراء المستهلكين إلى أن نكهة قهوة الفطر لا تختلف كثيرًا عن تلك الموجودة في القهوة العادية.

ومع ذلك ، فإن الفوائد الصحية المقترحة لقهوة الفطر، بما في ذلك تقليل القلق وتحسين المناعة، الأمر الذى يمنحها الميزة التسويقية.

قهوة الفطر هي مشروب قهوة رائج مصنوع من الفطر الطبي المطحون وحبوب القهوة، حيث يتم استخلاص أجسام ثمار الفطر وتحويلها إلى مسحوق عضوي خالٍ من المواد المالئة والناقلات والمواد المضافة الأخرى.

ومن خلال عملية استخلاص مزدوجة ، يتم بعد ذلك تجفيف الفطر وطحنه إلى مسحوق ناعم، وخلطه مع حبوب البن المطحونة.

ويمكن تحضير قهوة الفطر بنفس طرق تحضير القهوة العادية لصنع مشروبات الموكا أو اللاتيه أو القهوة السوداء، الأمر الذى يجعلها مناسبة للكثيرين.

وأكد خبراء الصحة، أت قهوة الفطر تحتوي على نسبة كافيين أقل من القهوة العادية، الأمر الذى يجعلها مناسبة للكثير من اصحاب الأمراض المزمنة، حيث يتم تسويق خلطات قهوة الفطر على أنها تحتوي على نسبة منخفضة من الكافيين مقارنة بالقهوة العادية.

ويعد الكافيين مادة ذات تأثير نفسي توجد بشكل طبيعي في بعض الأطعمة مثل حبوب البن وحبوب الكاكاو وأوراق الشاي ، ولكنها تضاف أيضًا بشكل اصطناعي إلى الأطعمة والمشروبات الأخرى.

وأوضح الباحثون، أن الأشخاص الحوامل أو المرضعات ، والأطفال ، والأفراد الذين يعانون من مشاكل قلبية أساسية لديهم مخاطر أكبر للتعرض للآثار الجانبية السلبية لاستهلاك الكافيين ويجب أن يكونوا حذرين من تناولها.

وأشار الأطباء، أن قهوة الفطر، تحتوي على حوالي نصف كمية الكافيين الموجودة في فنجان القهوة العادية.

يشيع استخدام الفطر الطبي في الطب الصيني التقليدي منذ مئات السنين، وتسمى المركبات المستخلصة من الفطر الطبي محولات أدابتوجين ، والتي قد تحسن استجابة الجسم للإجهاد.

وأشارت الكثير من الدراسات إلى أن الكثير من انواع الفطر، تستخدم كعلاجات داعمة لمرضى السرطان، بالإضافة الى المساعدة في مكافحة الغثيان والقيء.

ويعتبر الفطر، من الأطعمة التى تساهم بشكل كبير فى محاربة قرحات المعدة، الأمر الذى يجعلها مناسبة لمرضى القولون والجهاز الهضمى.