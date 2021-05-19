لكافة الكليات.. انتهاء الامتحانات بجامعة الأقصر منتصف يوليو المقبل

عقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري لمجلس شئون الدراسات العليا والبحوث في جلسته رقم 21، بحضور وكلاء الكليات لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ومدير إدارة الدراسات العليا بالجامعة.



و قرر المجلس أن تبدأ امتحانات الدراسات العليا بكليات الجامعة حسب ظروف كل كلية، على أن تنتهي جميع الامتحانات منتصف شهر يوليو المقبل، كما وافق المجلس على تسجيل 4 خطط بحث لمرحلة الماجستير بكليتي الفنون الجميلة والسياحة والفنادق.

- التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا



ومن جانبه شدد رئيس جامعة الأقصر، على تطبيق واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد أثناء سير العملية التعليمية بكليات الجامعة.



جدير بالذكر أن الجامعة أعلنت بدء عودة الطلاب المغتربين إلى المدن الجامعية، وذلك استعداداً لانطلاق امتحانات نهاية العام الجامعى، والتى من المقرر أن تبداً 12 يونيو المقبل ولمدة ثلاثة اسابيع، مع استئناف الدراسة بنظام التعليم الهجين، خلال الأيام القليلة المقبلة حتى بدء الامتحانات، مشيراً إلى أن جداول الامتحانات تم رفعها على مواقع الكليات قبل اجازة عيد الفطر المبارك.

- تخصيص غرفة عزل بكل كلية من كليات الجامعة

و أوضح رئيس الجامعة أنه تم تخصيص غرفة عزل بكل كلية من كليات الجامعة للتعامل مع أي حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، كما تم توفير بوابات تعقيم آلية تحتوى على أربع رشاشات تعقيم، وأيضاً تم توفير مواد التطهير والتعقيم بجميع الكليات، وتأتى هذه الإجراءات فى إطار استعداد جامعة الأقصر لإجراء امتحانات نهاية العام الجامعى.

وفى السياق نفسه شدد على تطبيق كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي تتضمن مسافات التباعد الاجتماعي بين الطلاب بالقاعات الدراسية، والتأكيد على ارتداء الكمامات، وإجراء أعمال التعقيم والتطهير بصفة دورية ، وتأتي هذه الإجراءات فى إطار حرص جامعة الأقصر على سلامة أبنائها الطلاب.