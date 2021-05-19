الأربعاء 19 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لكافة الكليات.. انتهاء الامتحانات بجامعة الأقصر منتصف يوليو المقبل

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر

عقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري لمجلس شئون الدراسات العليا والبحوث في جلسته رقم 21، بحضور وكلاء الكليات لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ومدير إدارة الدراسات العليا بالجامعة.


و قرر المجلس أن تبدأ امتحانات الدراسات العليا بكليات الجامعة حسب ظروف كل كلية، على أن تنتهي جميع الامتحانات منتصف شهر يوليو المقبل، كما وافق المجلس على تسجيل 4 خطط بحث لمرحلة الماجستير بكليتي الفنون الجميلة والسياحة والفنادق.

- التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا


ومن جانبه شدد رئيس جامعة الأقصر، على تطبيق واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد أثناء سير العملية التعليمية بكليات الجامعة.


جدير بالذكر أن  الجامعة أعلنت بدء عودة الطلاب المغتربين إلى المدن الجامعية، وذلك استعداداً لانطلاق امتحانات نهاية العام الجامعى، والتى من المقرر أن تبداً 12 يونيو المقبل ولمدة ثلاثة اسابيع، مع استئناف الدراسة بنظام التعليم الهجين، خلال الأيام القليلة المقبلة حتى بدء الامتحانات، مشيراً إلى أن جداول الامتحانات تم رفعها على مواقع الكليات قبل اجازة عيد الفطر المبارك.

- تخصيص غرفة عزل بكل كلية من كليات الجامعة

و أوضح رئيس الجامعة أنه تم تخصيص غرفة عزل بكل كلية من كليات الجامعة للتعامل مع أي حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، كما تم توفير بوابات تعقيم آلية تحتوى على أربع رشاشات تعقيم، وأيضاً تم توفير مواد التطهير والتعقيم بجميع الكليات، وتأتى هذه الإجراءات فى إطار استعداد  جامعة الأقصر لإجراء امتحانات نهاية العام الجامعى.

وفى السياق نفسه شدد على تطبيق كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي تتضمن مسافات التباعد الاجتماعي بين الطلاب بالقاعات الدراسية، والتأكيد على ارتداء الكمامات، وإجراء أعمال التعقيم والتطهير بصفة دورية ، وتأتي هذه الإجراءات فى إطار حرص جامعة الأقصر على سلامة أبنائها الطلاب.

IMG-20210519-WA0028
IMG-20210519-WA0028
امتحانات الأربعاء رئيس جامعة فيروس كورونا الاجراءات الاحترازية التطهير والتعقيم

الأكثر قراءة

استمرار غلق المحال حتى نهاية مايو.. وإعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ

«زنزبار- سيرينجيتي».. سر صورة هنا الزاهد المثيرة للجدل

بحضور جمال مبارك.. تشييع جثمان ابنة فريد الديب من مسجد الشرطة بأكتوبر

حقيقة إصابة الفنان ماجد الكدواني بمرض جلدى نادر

التسجيل في لقاح كورونا.. اللينك وأسهل الطرق للحصول على تطعيم كورونا

«داخل كابينة الطائرة».. القصة الكاملة لصورة هنا الزاهد المثيرة للجدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «1-3»

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أسوشيتد برس»: أمريكا طالبت إسرائيل بوقف الهجمات على غزة

إسرائيل تعلن استهداف 40 موقعًا تحت الأرض تابعًا لحماس

مؤسسات حقوقية عربية تبحث توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين