الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 3 أشخاص بحروق إثر تسرب غاز في دكرنس

حريق
حريق

اصيب 3 أشخاص بينهما طفل بحروق متنوعة بالوجه والساقين واليدين من الدرجة الأولى والثانية، وذلك إثر تسرب الغاز من أسطوانة اللحام بورشة بمنطقة "ميت مجاهد " مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة دكرنس من مستشفى دكرنس العام بوصول كل من "علي عبد الفتاح السعيد عوض" 43 سنة، صاحب ورشة لحام مصابا بحروق بالوجه من الدرجة الثانية، ونجله "محمد علي عبدالفتاح السعيد " 13 سنة، تلميذ، مصابة بحروق بالساقين واليدين من الدرجة الثانية، ويقيمان قرية "ميت سعدان" دائرة المركز و"أحمد الزيان عبدالوهاب علي "59 سنة، بالمعاش، ومقيم قرية "ميت شرف" دائرة المركز، مصابا بحروق بالقدمين من الدرجة الأولي ( إدعاء حادث عارض ) وتم تحويل الأول والثاني إلى مستشفي المنصورة الدولي وتلقي الثالث العلاج وتصرح له بالخروج.

وبانتقال الضباط والفحص وسؤالهم قرروا أنه حال تواجدهم بورشة الحدادة خاصة الأول الكائنة بمنطقة " ميت مجاهد " بندر دكرنس وقيامه بأعمال اللحام حدث تسرب الغاز من أسطوانة اللحام مما أدى إلى اشتعال النيران وإمساكها بملابسهم وحدوث إصابتهم ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك تحرر عن ذلك المحضر رقم 2996 / 2021 إدارى مركز دكرنس، وجاري العرض على النيابة العامة.

الدقهلية أسطوانة غاز مصرع حروق متفرقة مديرية أمن الدقهلية

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