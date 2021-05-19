إحالة 15 موظفا بقرية البرجاية وأحياء وسط وجنوب المنيا للتحقيق

أحالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 15 موظف بأحياء وسط وجنوب المدينة وقرية البرجاية للتحقيق معهم لتركهم العمل بدون الحصول علي أذن والغياب والتقصير في أداء مهام وظيفتهم.

وقال هشام فايز نائب رئيس المدينة إنه في ضوء المتابعة الميدانية وحملة الانضباط التي جرت اليوم بأحياء وسط وجنوب المنيا تم رصد ٦ موظفين لتركهم العمل وعلى الفور تم إحالتهم للتحقيق.

وأشار نائب رئيس المدينة إلى ان توجيهات العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا جاءت بضرورة تكثيف الجولات الدورية والمفاجئة على كافة القطاعات بالاحياء والادارات الخدمية والقرى لضبط وتحرير المخالفات لردع المخالفين وتحقيق الانضباط فى نطاق المركز والمدينة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على رصد جميع مخالفات المبانى والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على الطبيعة، فضلا عن متابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بكافة القطاعات والاحياء والوحدات المحلية القروية.

كما قاد اليوم الدكتور رجب قياتى نائب رئيس المدينة حملة لمتابعة الانضباط وسير العمل بقرية البرجاية رافقه خلالها أحمد فاروق عبد الحكيم عضو التفتيش الإدارى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، و مصطفى طنطاوى مسئول الإعلام، حيث تم المرور على جميع الأقسام الإدارية بالوحدة للوقوف على جودة العمل وأداء الخدمة للمواطنين فى الوقت المحدد له للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،حيث قرر إحالة 9 موظفين بالبرجاية للتحقيق تقصيرهم بالعمل ( ٦ لغيابهم بدون عذر ـ ٢ ترك عمل ـ ١للتقصير فى أداء مهام الوظيفة.

ومن جانبه أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا على ضرورة التنسيق بين كافة قطاعات التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية لرصد السلبيات وايجاد الحلول وتذليل كافة العقبات امام تنفيذ المشروعات موجها برفع تقارير دورى تعرض علية يتضمن إيجابيات وسلبيات القطاعات المختلفة التى يتم رصدها خلال الحملات مشددا على تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية بنطاق مركز ومدينة المنيا بكافة القطاعات الخدمية بالقرى والنجوع واحياء المدينة ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند رصد أى خلل أو إهمال أو تقصير فى العمل.

نائب رئيس مدينة المنيا يتابع الأنضباط الإداري

نائب رئيس مدينة المنيا يتابع الأنضباط الإداري

نائب رئيس مدينة المنيا يتابع الأنضباط الإداري

نائب رئيس مدينة المنيا يتابع الأنضباط الإداري

نائب رئيس مدينة المنيا يتابع الأنضباط الإداري

نائب رئيس مدينة المنيا يتابع الأنضباط الإداري

نائب رئيس مدينة المنيا يتابع الأنضباط الإداري