الأربعاء 19 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق فعاليات التدريب البحرى المشترك «Phoenix Express-2021» بتونس بمشاركة مصر

التدريب البحرى المشترك
التدريب البحرى المشترك بتونس

فى إطار دعم العلاقات العسكرية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة، انطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك  (Phoenix Express-2021) والذى تجرى فعالياته لعدة أيام بالمياه الإقليمية لدولة تونس الشقيقة بالبحر المتوسط ، بمشاركة 13 دولة ( مصر وتونس والولايات المتحدة وبلجيكا واليونان وإيطاليا وأسبانيا ومالطا والمملكة المتحدة والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا ).

التدريب البحرى المشترك بتونس 

 

ويتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية التى تساهم فى تحقيق التجانس بين قوات الدول المشاركة ، وكذا عقد عدد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية والمؤتمرات التنسيقية بغرض توحيد المفاهيم فى تعزيز الأمن البحرى وتأمين خطوط المواصلات البحرية وأسلوب تنفيذ العمليات الاعتراضية بالبحر .

تأتى هذه التدريبات فى إطار خطة القوات المسلحة للتدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف تعزيز وتنمية علاقات التعاون العسكري لمجابهة التحديات و العدائيات بمسرح عمليات البحر المتوسط.
 

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