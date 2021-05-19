القوات البحرية المصرية والإيطالية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي

استمرارًا للتدريبات المشتركة التى تجريها القوات البحرية المصرية مع الدول الصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الإيطالية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية (الجلالة) والفرقاطة الإيطالية (ITS Carlo Margottini) عقب انتهاء زيارتها لميناء الإسكندرية.

القوات البحرية المصرية

وتضمن التدريب العابر تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المختلفة، ومنها التدريب على مواجهة العدائيات غير النمطية أثناء المغادرة من الميناء، حيث نفذ الجانبان سيناريو مواجهة لنشات سريعة مفخخة مقتربة، والتدريب على أسلوب تنفيذ عملية اعتراض بحرى لسفينة مشبوهة فى ظل القيود المفروضة نتيجة تفشي فيروس كورونا، وكذا تشكيلات الإبحار المختلفة، والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ مهامها بدقة وإتقان.

القوات البحرية الإيطالية

ويعد هذا التدريب هو الأول من نوعه الذى يشهد مشاركة الفرقاطة المصرية (الجلالة) المجهزة بأحدث الأنظمة القتالية والتكنولوجية العالمية، والتى انضمت حديثًا للقوات البحرية المصرية.