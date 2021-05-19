أسقف المنيا يزور الأنبا موسى لمتابعة مستجدات مهرجان الكرازة

قام الأنبا مكاريوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، أمس، بزيارة نيافة الأنبا موسى الاسقف العام للشباب.

ودار الحديث خلال اللقاء عن مستجدات مهرجان الكرازة المرقسية التابع لأسقفية الشباب هذا العام، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وناقشا أيضاً طرح العديد من التصورات والبدائل لاستمرار المهرجان، وكيفية أداء الامتحانات في شتى المجالات، وذلك مع بداية الإجازة الصيفية، وذلك لأن الأنبا مكاريوس ضمن أعضاء اللجنة المركزية للمهرجان، يذكر أن مهرجان الكرازة المرقسية، هو نشاط سنوي تابع لأسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يقام خلال فترة الإجازة الصيفية، لمختلف مراحل الخدمات الروحية الكنسية من الحضانة حتى الشباب، ويقدم دراسات روحية وأنشطة ثقافية ورياضية وكورال ترانيم، لمختلف إيبارشيات مصر ودول المهجر.

وتعيش الكنائس المسيحية الثلاث خلال تلك الأيام فترة الخماسين المقدسة، التي تعقب عيد القيامة المجيد، وتعتبر امتداداً له، وتتميز بالطقوس الفرايحية، ومن أبرز ألحان الكنيسة بفترة الخماسين لحن «يا كل صفوف السمائيين»، كما تعتبر الخماسين المقدسة من الفترات المميزة التي لا يصوم بها الأقباط على مدار 50 يومًا تنتهي بعيد العنصرة.

وفترة الخمسين يومًا هى الفترة المحصورة بين عيد الفصح أي عيد القيامة وعيد الخماسين، أي عيد العنصرة، وهي فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجرى الطقس فيها باللحن الفرايحي، ويُحتفل فيها يوميًا بتذكار قيامة الرب من بين الأموات، وكأنها يوم أحد متصل سبعة أسابيع كاملة.

واحتفلت الكنائس المسيحية بعيد القيامة المجيد، إذ ترأس رؤساء الكنائس قداسات عيد القيامة المجيد، وهو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، إذ يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته، كما هو مذكور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير و الذي يستمر لمدة أربعين يومًا.