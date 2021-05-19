رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف يستقبل السفير الكازاخستاني بالقاهرة

استقبل الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، السفير الكازاخستاني بالقاهرة، خيرات لاما شريف، تمهيدًا لزيارة رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف إلى جمهورية كازاخستان الأحد المقبل، للمشاركة في احتفالية مرور 20 عامًا على إنشاء جامعة كازاخستان.

وأكد السفير أن كازاخستان، حكومة وشعباً، يتمنون لمصر النجاح فى تنفيذ كافة الأهداف الموضوعة وتحقيق المستقبل المشرق.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف عن حاجتها إلى إيفاد أحد العاملين في مجال الدعوة للتدريس بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية ”نور– مبارك” بكازاخستان.

وحددت الوزارة عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدم:

- أن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه في تخصص العقيدة.

- أن يكون مُسكنًا على درجة مالية بموازنة وزارة الأوقاف.

- أن يكون حاصلًا على درجة ممتاز في تقارير الكفاية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ولم يوقع عليه بجهة عمله أي نوع من أنواع الجزاء خلال السنتين الأخيرتين.

- ألا يكون سبق له الإيفاد الدائم على نفقة الوزارة.

- ألا يكون قد صدر بشأنه– من أي جهة رسمية– قرار أو توصية بالحرمان من السفر للخارج؛ ما لم يُلغ هذا القرار أو تُسحب هذه التوصية.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة؛ ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية والمقابلات الشخصية المقررة في هذا الشأن.

- أن يكون ممن سبق نجاحه في الاختبارات التحريرية والشفوية لأي من: ”إيفاد رمضان– بعثة الحج– القراءة الحرة– الإدارة الإشرافية– إمام منطقة– إمام متميز– أكاديمية الأوقاف– الأكاديمية الوطنية".

وتقدم الطلبات على موقع الوزارة الإلكتروني (أوقاف أونلاين ) اعتبارًا اليوم : 18 /5/ 2021م حتى 25/ 5/ 2021م من خلال النموذج المرفق، وسيتم إخطار المتقدمين بمواعيد الاختبار عبر ذات الموقع.

الشيخ جابر طايع وسفير كازاخستان