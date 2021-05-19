بعد تضامن «الناشرين المصريين».. القصة الكاملة لتدمير مكتبة سمير منصور في غزة

تدمير شامل تعرضت له مكتبة سمير منصور في غزة، أمس الثلاثاء، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضمن اعتداءاته الهمجية ضد الفلسطينيين، والهجمات الشرسة التي يمارسها الجيش الإسرائيلي على المقدسات الدينية وتدنيس المسجد الأقصى، وكذلك الاعتداء على المدنيين العزل مستخدمة في ذلك كل الأسلحة المتطورة لإبادة الشعب الفلسطيني وهدم البنية التحتية والطبية لقطاع غزة، لمجرد اعتراضهم على التوسع الاستيطاني في الشيخ جراح.

وبين ليلة وضحاها؛ أصبحت مكتبة سمير منصور، المعروف بأنها أحد أكبر وأهم المكتبات في غزة، والتي تتواجد في شارع الثلاثيني، تحت الأنقاض، وقد بثت صفحة المكتبة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو يظهر تدمير المكتبة بالكامل، ولم يتبق من محتوياتها إلا بعض الكتب التي غطى الرماد أغلفتها، بعد أن كانت تقبل جميع الأعمار عليها، وكان بها خدمات طلابية وجامعية وألوان ورسومات للأطفال؛ بحسب شيرين العكة، مديرة العلاقات العامة في المكتبة.

وأوضحت العكة في تصريح لها عبر برنامج "جيسي لايف" للإعلامية اللبنانية جيسي أبو فيصل: أننا خسرنا المئات من الكتب، خاصة وأن المكتبة فقط لاقتناء الكتب، وكان بها ألوان للرسم للأطفال وكان الكثير من الرواد يأتون بشكل يومي ودوري للمكتبة.

وتابعت أن الوسط الثقافي والشعبي في غزة يسيطر عليه الحزن بعد قصف المكتبة، خاصة وأنها متنفس علمي وأكاديمي وثقافي لأبناء القطاع المحاصر، وكشفت عن خطة لإعادة تأهيل المكتبة بعد انتهاء العدوان على غزة، مشيرة إلى أن جزءا كبيرا من الكتب يأتي من خارج القطاع.

ومن جهتها؛ أدانت وزارة الثقافة الفلسطينية، استهداف الاحتلال الإسرائيلي المؤسسات والمقرات الثقافية والتعليمية والصحفية، خلال عدوانه الغاشم على قطاع غزة وآخرها قصف مكتبة سمير منصور للطباعة والنشر والتوزيع، التي كانت مساحة مهمة للكتّاب والناشرين، ومقر جمعية بسمة للثقافة والفنون الكائن في برج الشروق.

وأكدت الوزارة، في بيانها، أن إقدام الاحتلال على قصف وتدمير المؤسسات الثقافية هو استهداف واضح لتدمير البنية الثقافية التحتية في فلسطين وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، مؤكدة أن هذه الجريمة البشعة تعكس همجية الاحتلال وبطشه في تعامله مع مقدرات الشعب الفلسطيني الثقافية والحضارية ومساعيه لطمس الهوية الثقافية.

ودعت الوزارة جموع المثقفين الفلسطينيين والعرب ضرورة مساندة المؤسسات الثقافية التي لطالما احتضنت الفعل الثقافي بكافة أشكاله، ودورهم الملهم والهام في فضح جرائم حرب ترتكب بحق البشر والحجر والمؤسسات الثقافية والمراكز التعليمية ومقرات تابعة للصحفيين في القطاع.

وناشدت الوزارة كافة المؤسسات العربية والدولية بضرورة التدخل العاجل والفوري لوقف ممارسات الاحتلال بحق الثقافة الفلسطينية في غزة، وحماية الموروث الثقافي الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، وطالبت المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه ما يرتكب بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، وفضح جرائمه البشعة بحق أهلنا في القطاع.

مبادرة دعم مكتبة سمير منصور

وفي هذا السياق؛ أطلق اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، مبادرة لدعم مكتبة سمير منصور في فلسطين، بعدما تعرضت للهدم بسبب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الاتحاد في بيان له: في ضوء ما تعرضت له مكتبه سمير منصور بقطاع غزَّة بفلسطين من أضرار نتيجة قصف قوات الاحتلال للمكتبة وغيرها من المنشآت الخاصة بالأشقاء الفلسطينيين، فإنَّ اتحاد الناشرين المصريين يدعو جميع أعضائه لتقديم وإهداء كمية من إصداراتهم لشحنها إلى مكتبة سمير منصور بفلسطين ليتسنى للمكتبة استئناف ومزاولة نشاطها.

وتابع الاتحاد: على من يرغب في المشاركة في تلك المبادرة إرسال وشحن إصداراته إلى مقر اتحاد الناشرين المصريين أو إبلاغنا ليتسنى إرسال شركة الشحن إليه لاستلامها ليتسنى تجميع الشحنة وشحنها من مصر إلى مسئولي المكتبة.

وكان اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، قد أعرب عن استنكاره للاعتداءات الهمجية ضد الأشقاء الفلسطينيين، وتوجه بالتحية لجميع الدول التي ساندت الشعب الفلسطيني ضد هذه الاعتداءات، وخاصة القيادة السياسية فى مصر التى قدمت ومازالت تقدم كافة الإجراءات للوقوف كتف بكتف مع الأشقاء من فتح معبر رفح وتقديم المواد الغذائية والخدمات الطبية وإقامة مستشفى ميداني لعلاج الجرحى والمصابين ونقل الحالات الخطيرة بالطائرات إلى المستشفيات المصرية، هذا بالإضافة إلى تطوع 1200 طبيب للمساهمة فى علاج المصابين وتقديم الدعم للأشقاء فى مستشفيات غزة.

وناشد الاتحاد، كافة الدول في العالم للعمل على وقف فورى للعنف والاعتداءات الإجرامية من الكيان الصهيوني المحتل، وباسم الناشرين المصريين نؤكد إننا مع القضية العادلة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف وحق تقرير مصيره.

مكتبة سمير منصور

مكتبة سمير منصور

مكتبة سمير منصور

مكتبة سمير منصور