بايدن لـ نتنياهو: أتوقع خفضا لإطلاق النار مع غزة اليوم

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 4 مرات بشأن خفض العنف في قطاع غزة.

وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن تحدث مع نتنياهو وأبلغه بأنه يتوقع خفض العنف بشكل كبير اليوم.

وقف إطلاق النار

تأتي تصريحات البيت الأبيض بعد أن كشف مصدر عسكري إسرائيلي اليوم الأربعاء، عن أن إسرائيل تجري تقييمًا للتأكد مما إذا كانت شروط "وقف إطلاق النار" مستوفاة رغم أنها تستعد "لأيام أخرى" ضد الفصائل المسلحة في غزة.

وقال المصدر لصحفيين، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس: "نبحث عن الوقت المناسب لوقف إطلاق النار"، لكننا "نستعد أيضًا لأيام أخرى".

وكانت الغارات الإسرائيلية العنيفة على وسط قطاع غزة، تجددت ليل الثلاثاء الأربعاء، فيما أطلقت الفصائل الفلسطينية صواريخ باتجاه تل أبيب، دون أن تظهر اليوم الأربعاء، إشارات مؤكدة على أي وقف وشيك لإطلاق النار، رغم الدعوات الدولية إلى وقف القتال المستمر منذ أكثر من أسبوع.

241 شهيدًا في فلسطين

وأعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع شهداء الاعتداءات الإسرائيلية إلى 241.

وقُتل 6 فلسطينيين على الأقل اليوم الأربعاء، مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي.

وأطلقت مدفعية القوات الإسرائيلية عددًا من القذائف الدخانية والفسفور فوق منازل المواطنين في منطقة بئر النعجة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي توسيع هجماته على أهداف إلى الجنوب وسط استمرار إطلاق الصواريخ من القطاع، وقال إنه قصف أهدافا حول بلدتي خان يونس ورفح، حيث شاركت 52 طائرة في قصف 40 هدفا تحت الأرض على مدى 25 دقيقة.

كما أوضح أنه حاول تصفية قائد كتائب القسام محمد ضيف مرتين منذ بداية القتال في غزة لكنه تمكن من النجاة، وأضاف المتحدث باسمه الجيش أن قواته عملت على اغتيال ما لا يقل عن سبعة من كبار مسؤولي حماس، أصيب بعضهم بجروح.

وأكد أن طائرات حربية أغارت على منازل لقيادات في حماس، من بينهم منزل رئيس الاستخبارات العسكرية بالحركة أسامة طبش في خان يونس.

فيما نقلت وسائل إعلام فلسطينية أن غارات إسرائيلية دمرت صباحًا منزل القيادي بحماس عطالله أبوالسبح وسط رفح.