«حياة كريمة» بالمنوفية تواصل قوافلها الطبية

نفذت اليوم الأربعاء، مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية بقيادة المهندس محمد ربيع منسق عام المبادرة قافلة طبية بقرية دراجيل مركز الشهداء بمحافظة المنوفية وذلك بالتعاون مع جامعة المنوفية، وقد شملت القافلة على عدة تخصصات طبية هامة منها (باطنة - اطفال - عظام - انف واذن - جلدية - رمد - طب أسرة ).

ويأتي تنظيم هذه القوافل والمبادرات الطبية والتوعوية والتثقيفية وعقد الندوات المستمر تنفيذاً لمحور تنمية الإنسان التي تعمل على تبنيه مؤسسة حياة كريمة، ومن هذا المنطلق تنتشر تلك القوافل التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة بقرى المبادرة الرئاسية بمركزي أشمون والشهداء.

كما وسوف تنطلق الأسبوع المقبل عدة قوافل طبية ومبادرات جديدة بقرية سمادون مركز أشمون، وسيكون من ضمنها قافلة طبية ومقرها الوحدة الصحية بسمادون، بالإضافة إلى قافلة تعليم الكبار وذلك بمدرسة الشهيد الصاوي الابتدائي، وكذلك سيتم عقد ندوة توعوية عن الإدمان بمقر مركز شباب سمادون وذلك في نفس اليوم.

ويواصل العاملون في مبادرة حياة كريمة في المنوفية، تنفيذ مشروعات المبادرة في مركزي أشمون الشهداء بمحافظة المنوفية للانتهاء منها في المواعيد المحددة، حيث يتم العمل على كل الأصعدة من مدارس، ومشروعات مياة شرب، وصرف صحي، ورصف شوارع وطرق رئيسية، وبناء مجمعات خدمية وتنموية وزراعية وأمنية .

من جانبه، أكد المهندس محمد ربيع منسق مبادرة حياة كريمة في محافظة المنوفية، أن العمل يجري علي قدم وساق لتنفيذ كل محاور مشروعات الدولة لتحقيق أهداف حياة كريمة، مؤكدا أن كل أجهزة الدولة تولي اهتماما كبيرا لهذه المشروعات، مشددا على أن جامعتي المنوفية والسادات بمحافظة المنوفية، يقدمان كل الدعم لتنفيذ المبادرة، بالإضافة إلي مشاركتهما في المبادرات الصحية التي تنفيذ القري الاكثر احتياجا وصرف الأدوية مجانا لهم لتوفير حياة كريمة.