الأربعاء 19 مايو 2021
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الكرازة

في الذكرى الخامسة والثلاثين لرحيله .. من هو أول أسقف لملوي في العصر الحديث

في الذكرى الـ35 لرحيله.. من هو أول أسقف لملوي في العصر الحديث؟

كنيسة
كنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتذكار رحيل الأنبا بيمن، أول أسقف لإيبارشية ملوي، حيث وُلد كمال حبيب أنطونيوس "الأنبا بيمن" في حي القللي بالقاهرة في ٢٢ يونيو ١٩٣٠.

 

وحصل على ليسانس آداب قسم تاريخ ١٩٥٠، ودبلوم التربية العالي بدرجة ممتاز ١٩٥١ وماجستير في التربية مع مرتبة الشرف ١٩٥٩، كما حصل أيضًا على بكالوريوس الكلية الإكليريكية بدرجة جيد جدًا ١٩٦٤ وماجستير من جامعة برنستون بدرجة ممتاز ١٩٧٥.

 

كما خدم الأسقف الراحل بمدارس الأحد بالقللي ثم بكنيسة الشهيد مارمينا بشبرا، وقام بالتدريس في الكلية الإكليريكية بالقاهرة والإسكندرية، وعُيَّنَ عضوًا في اللجنة العليا لمدارس الأحد ثم سكرتيرًا عامًا لها، قبل رهبنته.

 

ترهب في دير القديس الأنبا بيشوي عام ١٩٧٢ باسم الراهب أنطونيوس الأنبا بيشوى، وسيم أسقفًا عامًا يوم الأحد ٢٢ يونيو ١٩٧٥ وتمت تسميته أسقفًا لإيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين في عشية عيد العنصرة عام ١٩٧٦ وتم تجليسه على كرسي الإيبارشية، يوم السبت ١٩ يونيو ١٩٧٦.

 

وأسس الكثير من الخدمات والمراكز الخدمية الجديدة والتي كشفت عن الفكر المستنير والمتطور الذي تميز به، منها على سبيل المثال خدمة الوعظ والتعليم من خلال الاجتماعات المتخصصة التى أسسها في الإيبارشية.

 

كما قام بسيامة عدد كبير من الآباء الكهنة لخدمة الكنائس والمناطق المحتاجة وأعداد ضخمة من الشمامسة برتبهم المختلفة.

 

 وأسس الأنبا بيمن أفرع للأنشطة المساعدة للخدمة كمكتب الخدمة الاجتماعية ومركز الوسائل التعليمية ومكتبة الاستعارة والمطبعة والدياكونية الريفية ومراكز التنمية الريفية، كما اهتم بالأنشطة الصيفية المتعددة لخدمة أبناء الكنيسة، كما أسس خدمة التكريس البتولي الخادم للفتيات لأول مرة بالإيبارشية، فأقام عددًا من الشماسات المكرسات، وكان ذلك يوم ٢٣ نوفمبر ١٩٨٤ واشترك معه في الصلوات وقتها نيافة الأنبا أندراوس مطران أبوتيج الحالي، ورحل في  ١٩ مايو ١٩٨٦.

الأنبا بيمن أول اسقف لملوي الكنيسة البابا تواضروس إيبارشية ملوي

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