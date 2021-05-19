كيف توفر مصر نفقات لقاح كورونا لتوزيعه مجانًا على المواطنين؟

لقاحات كورونا

بدأت العديد من دول العالم تلقيح مواطنيها بلقاحات كورونا التي حصلت على موافقة طارئة من منظمة الصحة العالمية في نهاية العام الماضي، وفي ذات الوقت بدأت مصر تتفاوض للحصول عليها وتدبير أوجه شرائها لتوزيعها مجانًا على المواطنين.



وتوافقت القيادة السياسية على أن يكون صندوق تحيا مصر هو الكيان الذي سيتولى تجميع المساهمات المختلفة، سواء من البنوك أو الشركات أو الجهات الأخرى، إضافة إلى ما قامت به الخزانة العامة للدولة بتدبيره لشراء اللقاحات، حيث خصصت الحكومة للصندوق نحو ملياري جنيه حتى الآن، وتستعرض “الدستور”، القصة الكاملة لتدبير احتياجات كورونا لتوفير اللقاح مجانًا للمواطنين.

ـ 2 مليار جنيه تمويل الحكومة

في بداية يناير الماضى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى صندوق تحيا مصر لتوفير لقاح كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة خاصة من الكوادر الطبية والحالات الحرجة والمزمنة والحالات المصابة وكبار السن من الفئات الأكثر احتياجا تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية، على أن يتولى الصندوق مهمة تمويل التطعيمات فى مصر لغير القادرين.

ومع استقبال مصر الدفعات الأولى للقاح الصيني سينوفارم ولقاح استرازينيكا حددت وزارة الصحة الجهة الرسمية المنوط بها توفير اللقاح وتوزيعه، الفئات الأولى بالرعاية وهي الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ودبرت مصر وقتها ٢ مليار جنيه.

وتحتاج مصر حسب تصريحات محمد معيط ٢٠ مليار جنيه، لتطعيم المصريين، وخصصت بالفعل الحكومة 1.6 مليار دولار لتمويل شراء اللقاحات للمصريين.

ـ مرتبات الموظفين والمعاشات

وتولى صندوق تحيا مصر جمع التبرعات، وكان أحد مصادر التمويل مرتبات الموظفين والمعاشات، فقررت الحكومة خصم 1% شهرياً اعتباراً من يوليو الماضي لمدة 12 شهرا، من صافي دخل العاملين في كل قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 5.% من صافي الدخل المستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مع إعفاء أصحاب الدخول والمعاشات الذين لا يزيد صافي دخلهم شهرياً على 2000 جنيه، كما يمكن استثناء الموظفين بالقطاعات المتضررة اقتصادياً من الأزمة الراهنة.



ـ تبرعات رجال الأعمال

أحد أبرز المتبرعين كان الدكتور أحمد هيكل، حيث قررت مجموعة القلعة وشركاتها المختلفة مثل «طاقة» ومطابع الشروق، التبرع بـ٣٠ مليون جنيه لصندوق «تحيا مصر»، كما قامت مجموعة طلعت مصطفى بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة وصندوق «تحيا مصر»، لتطعيم ٢ مليون مواطن مصرى من غير القادرين.

وحسب تصريحات وزيرة الصحة، فإن العديد من كبار رجال الأعمال طلبوا المساهمة فى عملية توفير اللقاحات مثل مجموعة ساويرس والعربى وياسين منصور.

كما أعلن محمد هلال رئيس اتحاد المستثمرين، بأن جمعيات المستثمرين ستوفر اللقاح لجميع العاملين، وستتحمل التكلفة بالكامل، كنوع من المسئولية المجتمعية للشركات فى مساندة المجتمع.

وبلغت قيمة التبرعات التي جمعها صندوق تحيا مصر من رجال الأعمال في الشهور الأولي من هذا العام 160 مليون جنيه فى إطار مساعدة محدودى الدخل فى الحصول على لقاحات فيروس كورونا، التى ستتعاقد عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة، حسب تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذى لـ«صندوق تحيا مصر».

ـ اعتمادات مالية جديدة

كان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزارة المالية خلال الشهر الجاري بتوفير اعتمادات مالية إضافية للقطاع الصحى فى مواجهة تداعيات الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد؛ بما يضمن تدبير التمويل الكافى لتلبية احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية، واستيراد اللقاحات المضادة.

وأوضح وزير المالية أنه تم إتاحة ١٣,٢ مليار جنيه اعتمادات إضافية للقطاع الصحى بمختلف مؤسساته منذ بداية العام المالى الحالى وحتى الآن، منها ١,٣ مليار جنيه للمستشفيات الجامعية، و٢ مليار جنيه لتوفير التطعيمات ضد فيروس كورونا، حفاظًا على سلامة المواطنين، وللحد من انتشار هذا الوباء العالمى.