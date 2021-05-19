تطهير 20 مجرى مائي بطول 79 كيلو متر خلال أبريل في الفيوم

تطهير 20 مجرى مائي بطول 79 كيلو متر خلال أبريل في الفيوم
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تطهير 78 كيلو و950 متر طولي، بعدد 20 مجرى مائي بمختلف أنحاء المحافظة، خلال شهر أبريل الماضي، ضمن أعمال مديرية الموارد المائية والري لتطهير الترع والمصارف من الطمي والحشائش التى تعوق وصول مياه الري إلى الأراضي الواقعة بالنهايات.
أوضح المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، أن حملات تطهير الترع والأبحر خلال شهر أبريل الماضي، أسفرت عن تطهير 7 مجاري مائية "ترع" بطول 21 كيلو و450 متر طولي بدائرة الإدارة العامة لري شرق الفيوم، منها تطهير مسقة السبعة، وترعة الحريق، والبحر الواطي، وبحر الكفور، وجنابية خالد، وبحر كحيل، وجنابية عرفة.
كما تم تطهير 2 مجرى مائي "ترع" بطول 2 كيلو متر طولي بدائرة الإدارة العامة لري غرب الفيوم، شملت تجريف وتطهير بحر حسن واصف، وتجريف وتطهير محطة القاطع.
وأضاف وكيل وزارة الموارد المائية والري، أن الإدارة العامة لصرف شرق الفيوم، قامت بتطهير 4 مصارف بطول 42 كيلو متر طولي، وهي مصرف طبهار، ومصرف سنرو، ومصرف كفور الشيخ علام، ومصرف أبو دنقاش، كما قامت الإدارة العامة لصرف غرب الفيوم بتطهير 4 مصارف ـ أيضاً ـ بطول 13كيلو و500 متر طولي، خلال الشهر نفسه، شملت المصارف تطهير مصرف خور النيل، ومصرف البلد، ومصرف القصر، ومصرف نزاز دفنو.
وأعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إزالة 94 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وداخل الحيز العمراني بدون ترخيص، بمختلف أنحاء المحافظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكداً استنفار جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الشرطة للتعامل الفوري مع كافة صور التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
وأوضح "الأنصاري" أنه تم تنفيذ عدد 54 إزالة فورية لتعديات بالبناء على الأرض الزراعية على إجمالي مساحة 5594 متراً، ووقف أعمال تبوير وتجريف لعدد 6 حالات على مساحة 5425 متراً من الأراضي الزراعية أيضاً، كما تم إزالة 8 حالات تعدٍ بالبناء على مساحة 760 متراً من أراضي أملاك الدولة، و26 حالة بناء داخل الحيز العمراني دون ترخيص على مساحة 1096 متراً، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.