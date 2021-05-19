تطهير 20 مجرى مائي بطول 79 كيلو متر خلال أبريل في الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تطهير 78 كيلو و950 متر طولي، بعدد 20 مجرى مائي بمختلف أنحاء المحافظة، خلال شهر أبريل الماضي، ضمن أعمال مديرية الموارد المائية والري لتطهير الترع والمصارف من الطمي والحشائش التى تعوق وصول مياه الري إلى الأراضي الواقعة بالنهايات.

أوضح المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، أن حملات تطهير الترع والأبحر خلال شهر أبريل الماضي، أسفرت عن تطهير 7 مجاري مائية "ترع" بطول 21 كيلو و450 متر طولي بدائرة الإدارة العامة لري شرق الفيوم، منها تطهير مسقة السبعة، وترعة الحريق، والبحر الواطي، وبحر الكفور، وجنابية خالد، وبحر كحيل، وجنابية عرفة.

كما تم تطهير 2 مجرى مائي "ترع" بطول 2 كيلو متر طولي بدائرة الإدارة العامة لري غرب الفيوم، شملت تجريف وتطهير بحر حسن واصف، وتجريف وتطهير محطة القاطع.

وأضاف وكيل وزارة الموارد المائية والري، أن الإدارة العامة لصرف شرق الفيوم، قامت بتطهير 4 مصارف بطول 42 كيلو متر طولي، وهي مصرف طبهار، ومصرف سنرو، ومصرف كفور الشيخ علام، ومصرف أبو دنقاش، كما قامت الإدارة العامة لصرف غرب الفيوم بتطهير 4 مصارف ـ أيضاً ـ بطول 13كيلو و500 متر طولي، خلال الشهر نفسه، شملت المصارف تطهير مصرف خور النيل، ومصرف البلد، ومصرف القصر، ومصرف نزاز دفنو.



وأعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إزالة 94 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وداخل الحيز العمراني بدون ترخيص، بمختلف أنحاء المحافظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكداً استنفار جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الشرطة للتعامل الفوري مع كافة صور التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأوضح "الأنصاري" أنه تم تنفيذ عدد 54 إزالة فورية لتعديات بالبناء على الأرض الزراعية على إجمالي مساحة 5594 متراً، ووقف أعمال تبوير وتجريف لعدد 6 حالات على مساحة 5425 متراً من الأراضي الزراعية أيضاً، كما تم إزالة 8 حالات تعدٍ بالبناء على مساحة 760 متراً من أراضي أملاك الدولة، و26 حالة بناء داخل الحيز العمراني دون ترخيص على مساحة 1096 متراً، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

IMG-20210519-WA0008

IMG-20210519-WA0009