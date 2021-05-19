قطار يصطدم بجرار زراعى أثناء عبوره من معبر غير قانونى بالدقهلية

لقى سائق مصرعه، اليوم الأربعاء، فى حادث تصادم بين قطار المنصورة المطرية وجرار زراعى أثناء عبوره من معبر غير قانونى على خط السكة الحديد بين قريتى شاوة وسللنت التابعتان لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بحدوث تصادم بين قطار وجرار زراعى على شريط السكة الحديد بين قريتى شاوة وسللنت التابعتان لمركز المنصورة.

وانتقل على الفور ضباط المباحث ومسؤولى السكك الحديدية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور محمود عبد اللطيف فرحات 58 عاما من قرية شاوة بجرار زراعى شريط السكة الحديد من معبر غير قانونى بين قريتى شاوة وسللنت واصطدم به القطار رقم 207 المنصورة المطرية.

وأدى ذلك إلى تحطم الجرار الزراعى ووفاة قائده وتم نقل الجثمان إلى المشرحة، وجارى إزالة آثار الحادث وفخص القطار لإعادة حركة السير مرة أخرى، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما لقي طفل عمره 4 سنوات مصرعه بعدما سقط من "توك توك" قيادة والده أثناء عبور أحد المطبات الصناعية على الطريق الفرعي.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة نبروه من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووفاة طفل على الطريق الفرعي مابين قريتي ( نشا - الطيبة ) دائرة المركز وبانتقال الضباط والفحص تبين أنه أثناء قيادة المدعو "عمرو عصام عبدالعزيز " 33 سنة، عامل ، ومقيم قرية " الطيبة " دائرة المركز بالتوك توكملكه ( بدون لوحات معدنية ) وحال عبوره أحد المطبات الصناعية سقط نجله "عصام عمرو عصام عبدالعزيز " عمر 4 سنوات " من التوك توكبنهر الطريق ووفاته على إثر ذلك، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى نبروه المركزي بسؤال قائد التوك توك "والد المتوفي" أيد مضمون الفحص، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وورد تقرير مفتش الصحة للمتوفي يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسربقاع الجمجمة ونزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/2368 إدارى مركز نبروه ، وجاري العرض على النيابة العامة.