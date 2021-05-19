الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة دمنهور يناقش خطة الاستعداد لامتحانات نهاية العام

جامعة دمنهور
جامعة دمنهور

ترأس الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، مجلس العمداء الطارئ لوضع خطة الجامعة للاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، ووضع جداول الامتحانات للعام الجامعى 2020- 2021،  وآلية تنفيذها والتى تعتمد على تجهيز كافة القاعات والمدرجات بكليات الجامعة المختلفة لتقليل الكثافات الطلابية أثناء فترة الامتحانات،  ولتطبيق كافة الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد و للحرص على سلامة الطلاب .

وأكد رئيس جامعة دمنهور، على  تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني"الأونلاين" في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب بما يقلل الكثافات الطلابية والتكدس  بالمدرجات والقاعات الدراسية وتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعي وأيضا، مشددا على المحافظة على توفير بيئة آمنة للطلاب ومراعاة الجانب النفسي والإنساني فى التعامل مع الطلاب واهتمام السادة أعضاء التدريس بتكثيف المحاضرات حتى يجد الطلاب الوقت الكافي للمذاكرة.  

 وأشار رئيس الجامعة إلى أن الفيديو التعليمي يساعد على احتفاظ الطلاب بالمعلومات لفترة أطول  كما يحفزهم على المشاركة في العملية التعليمية، ويسمح بتسجيل الشرح وتوفيره لهم في أي وقت يريدون العودة إليه، وبالتالي لم يعد  استخدام الفيديو يقتصر كوسيط تعليمي من أجل نقل المعلومات، والمعارف، والاتجاهات وقواعد التفكير إلى المتعلم فقط، بل تطور مفهومه ليشمل كلّ العناصر الموجودة في العملية التعليمية .

 - التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وأشار" صالح"  إلى  أنه  سيتم  التشديد على الإجراءات الاحترازية اللازمة وإرسالها على الإيميل الجامعي للطلاب،  ليضمن حسن سير الامتحانات وسلامة الطلاب من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعة في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط و اتباع الطلاب كافة التعليمات، وكل ما هو مدون على اللافتات الإرشادية حرصًا على سلامتهم، كما أنه يجب على الطلاب الحضور قبل بداية اللجنة الإمتحانية بوقت كاف لإجراء عمليات التعقيم والكشف الحراري مع ضرورة ارتداء الكمامات وعبورهم من بوابات التعقيم.

 - إجراءات لمنع تكدس الطلاب أمام اللجان

وقرر مجلس عمداء جامعة دمنهور  السماح للطلاب والطالبات بدخول لجان الامتحانات، قبل موعد بدئها بوقت كافٍ لمنع التكدس أمام بوابات الكليات وحرم الجامعة وتوجيه الطلاب والطالبات بمغادرة قاعات الإمتحانات عقب الانتهاء، وتخصيص بوابات لدخول الطلاب وأخرى للخروج لمنع التكدس في الفترات البينية للإمتحانات و إعداد الإجراءات الإحترازية اللازمة كافة في هذا الشأن من الآن بما يضمن حسن سير الإمتحانات وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين القائمين على الإمتحانات.

فيروس كورونا فترة الإمتحانات العملية التعليمية الفصل الدراسي الثاني دمنهور امتحانات نهاية العام جامعة دمنهور

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