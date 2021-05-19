الأربعاء 19 مايو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

مصدر بـ«الصحة»: إنتاج أول 2 مليون جرعة من «سينوفاك» في يونيو

الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد

كشف مصدر في وزارة الصحة والسكان عن أنه من المقرر الانتهاء من تصنيع 2 مليون جرعة من لقاح «سينوفاك» الصيني بنهاية شهر يونيو المقبل، لافتًا إلى أنّه فور الانتهاء من التصنيع سوف تخضع تلك الجرعات للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها.

وأكد المصدر لـ«الدستور»، أنَّ مصر تسلمت اليوم الأربعاء أول دفعة من المواد الخام المستخدمة في عملية التصنيع، موضحًا أنَّ هذه الدفعة عبارة عن 1400 لتر من المواد الخام لتصنيع لقاح «سينوفاك» الصيني ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» وشركة «سينوفاك» الصينية، تكفي لتصنيع مليوني جرعة من اللقاحات.

وأشار المصدر إلى أنّه بعد تصنيع اللقاح محليًا ستصبح مصر مركزًا لتصنيع اللقاحات للدول الإفريقية، لافتًا إلى أنّه كان هناك تعاون بين شركتي «فاكسيرا» و«سينوفاك» في جميع مراحل الأبحاث الإكلينيكية.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أعلنت عن تفاصيل جاهزية شركة «فاكسيرا» لبدء تصنيع لقاح فيروس كورونا «سينوفاك» الصيني، مشيرة إلى توقيع اتفاقيتين مع الجانب الصيني، الأولى لتصنيع لقاح «سينوفاك» من خلال شركة «فاكسيرا» بالتعاون مع شركة «سينوفاك» الصينية، والأخرى لنقل تكنولوجيا التصنيع.

وأشارت إلى أنه من المقرر إنتاج 40 مليون جرعة من اللقاح خلال السنة الأولى من توقيع اتفاقية التصنيع، موجهة الشكر للسفير الصيني لدى مصر والحكومة الصينية لتعاونها الدائم والمثمر مع مصر في التصدي لجائحة فيروس كورونا.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن شركة «فاكسيرا» أحد أهم الأذرع الوطنية للدولة، وستظل صمام أمان الطب الوقائي في مصر لتوفير اللقاحات والأمصال ضد الأمراض المعدية والوبائية، موضحة أن لقاح «سينوفاك» لقاح معطل وهو نفس تكنولوجيا تصنيع لقاح «سينوفارم»، لافتة إلى تسجيل لقاحات فيروس كورونا الصيني في مصر ودول العالم من خلال شركة فاكسيرا، باسم «سينوفاك فاكسيرا»، مضيفة أنه سيتم عقد شراكة مع الجانب الروسي أيضاً حيث سيتم تصنيع لقاح «سبوتنك V» الروسي في مصر بالتعاون مع الشركات المصرية.

وذكرت الوزيرة أن الفترة الحالية تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين والأطقم الطبية على تلقي لقاحات فيروس كورونا، مضيفة أنه تم إعطاء لقاحات فيروس كورونا لمرضى الغسيل الكلوي ومرضى القلب في المساجد والكنائس والأديرة ودور المسنين على مستوى الجمهورية، لحمايتهم وتيسيرًا عليهم، وذلك بعد تسجيلهم على الموقع الإلكتروني، لافتة إلى تخصيص أكبر مركز لتلقي اللقاحات بأرض المعارض بمدينة نصر، كما سيتم تخصيص مراكز أخرى بجميع محافظات الجمهورية بالإضافة إلى تمركزات لسيارات قوافل تلقي اللقاح تباعًا، وذلك بالتزامن مع زيادة الإنتاج ووصول شحنات أخرى من اللقاحات. 

وزارة xوزارة الصحة والسكان لقاح فيروس كورونا

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