5200 إصابة و73 وفاة بفيروس كورونا في اليابان

أعلنت وزارة الصحة اليابانية تسجيل 5200 إصابة جديدة و73 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية اليوم الأربعاء - أن الوضع خطر في أجزاء من البلاد، كما أن هناك 1293 مريضًا بالفيروس بالوقت الحالي في حالة صحية حرجة، ما يمثل ارتفاعًا بمقدار 58 مريضًا عن اليوم الذي سبقه.

وتناقس إدارة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيديه سوجا، ما إذا ستوسع نطاق حالة الطوارئ - المفروضة بالفعل في 9 محافظات من بينها العاصمة طوكيو - لتشمل أيضًا محافظة أوكيناوا جنوبي البلاد التي سجلت 203 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لنداء عاجل من حاكم المحافظة ديني تاماكي، حيث تكافح محافظته أسوأ ارتفاع حاد في إصابات كورونا.

وفي سياق آخر، بدأ الحجز عبر الإنترنت لكبار السن لتلقي جرعات لقاح كورونا في مراكز التطعيم الكبيرة التي تديرها الدولة في طوكيو وأوساكا، وحيث تحاول اليابان تسريع التطعيم وسط موجة رابعة من تفشي الفيروس.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن سكان المناطق الـ23 في العاصمة اليابانية الذين يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر في السنة المالية الحالية حتى مارس المقبل أصبح بإمكانهم حجز مواعيد عبر موقع وزارة الدفاع وتطبيق لاين للمراسلات بداية من الساعة 1100 صباح اليوم بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش)، قبل فتح مركز التطعيم في وسط طوكيو في 24 مايو.

وبحسب الوزارة، تقدم للتسجيل 21 ألف شخص في 45 دقيقة فقط.

وبدأت حجوزات مركز التطعيم في مدينة أوساكا، المقرر افتتاحه أيضا في 24 مايو، بداية من الساعة 1300 بالتوقيت المحلي. وقالت الوزارة إنه تم حجز جميع المواعيد المتاحة والتي يبلغ عددها 25 ألفا في غضون 25 دقيقة.

وبدأت اليابان في تطعيم سكانها المسنين البالغ عددهم نحو 36 مليون نسمة في منتصف أبريل، بعد أن بدأت حملة التطعيم للعاملين في مجال الرعاية الصحية في فبراير، لكن لم يحصل سوى 3% فقط من سكانها البالغ عددهم 126 مليون نسمة على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وهو أبطأ معدل تطعيم بين الاقتصادات الكبرى.

وحددت حكومة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا هدفا لاستكمال تطعيمات كبار السن بحلول نهاية حزيران/يوليو. في الوقت الحاضر، تتولى البلديات المحلية مسؤولية حملة التطعيم.