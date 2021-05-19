حملات تفتيشية موسعة لـ«صحة المنيا».. وتحرير محاضر للمنشآت المخالفة

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والمحال التجارية بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول منتجات آمنة للمواطنين، فى ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الإدارة العامة للطب الوقائى بالمديرية "إدارة مراقبة الاغذية" نفذت عددا من الحملات التفتيشية على 529 منشآة غذائية، وأسفرت عن تحرير302 محضر لمنشآت غذائية مخالفة، تنوعت بين عدم وجود شهادات صحية، وعدم الالتزام بإشتراطات وزارة الصحة، ومحاضر غش تجارى، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة.

وأوضح الدكتور على قاسم، مدير الإدارة العامة للطب الوقائى، أنه تم إعدام 1813 كيلو جرام أغذية مختلفة و 1549 لتر عصائر وألبان وزيت طعام لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 574 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأشار إلى أنه تم ضبط 40 كيلو أسماك مملحة و 1200 لتر خل و 1000 لتر ألبان لوجود تغير فى الخواص الطبيعية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لإتخاذ الاجراءات القانونية حيال المضبوطات.

كانت مديرية الصحة بالمنيا قد نظمت عدد من الحملات التفتيشية والرقابية من خلال المرور على المنشات الغذائية والمحال التجارية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية المعروضة على المواطنين، قامت خلالها فرق مراقبة الاغذية بالمرور على 340 منشأة غذائية وأسفرت الحملات عن تحرير 98 مخالفة لمنشآت غذائية مخالفة وتنوعت المخالفات بين عدم وجود شهادات صحية، وعدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة، كما تم ضبط 8 منشأت غذائية بها نقص في الاشتراطات الصحية، وتم التنسيق مع الجهات المختصة لغلق تلك المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

حملة ضبط منشأت غذائية مخالفة

حملة ضبط منشأت غذائية مخالفة