النمسا تبدأ إنهاء الإغلاق العام ورفع قيود «كورونا»

بدأت النمسا، اليوم الأربعاء، أول أيام إنهاء الإغلاق العام في البلاد، ورفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد على نطاق واسع.

وقال وزير داخلية النمسا كارل نيهمر، "إنه تم إعادة فتح الفنادق والمطاعم والمرافق الرياضية والثقافية، مع استمرار حظر المناسبات الكبرى التى تضم أكثر من 1500 شخص في الداخل، و3000 شخص في الهواء الطلق".

وأوضح أن دخول الفنادق والمطاعم ومرافق الرياضة والترفيه سيكون بموجب شهادات التطعيم أو التعافي أو الفحص الطبي، مشيرا إلى أن الذين تلقوا اللقاحات، وهم نحو 2.6 مليون شخص، غير مطالبين بالاختبار الطبي اعتبارا من أول شهر يونيو المقبل.

ومن جهته، قال وزير الصحة فولفانج موكشتاين "إن الذين تعافوا من الفيروس منذ أكثر من 6 أشهر يجب عليهم الخضوع للفحص الدوري ما لم يتلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، ويقدر عددهم بنحو 150 ألف شخص"، مشيرا إلى أن الأقنعة الطبية ستظل مطلوبة في كل الأماكن المغلقة، كما يستمر العمل بحظر التجول بشكل عام بعد الساعة 10 مساءً.

إصابات النمسا

سجلت وزارة الصحة النمساوية اليوم الأربعاء، 899 إصابة جديدة و9 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وذكرت وزارة الصحة - في بيان- أن اجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 639 ألفا و54 حالة، مؤكدة تعافي 618 ألفا و798 حالة منها، بينما توفي 10 آلاف و502 حالة.

وأوضحت أنه يتواجد بالمستشفيات 853 حالة للعلاج، منها 267 حالة فى العناية المركزة، بينما تلقى لقاحات كورونا 4 ملايين و178 ألفا و215 حالة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت بين الولايات الفيدرالية على النحو التالي: فيينا 190، وفورارلبرج 57، وتيرول 88، وستيريا 107، وسالزبورغ 64، والنمسا العليا 148، والنمسا السفلى 158، وكارينثيا 58 ، وأخيرا بورغنلاند 29 حالة.