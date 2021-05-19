الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

«رجال الأعمال»: قطاع الاستشارات الهندسية قادر على تلبية احتياجات إعمار غزة

المهندس عمر صبور
المهندس عمر صبور

أكد المهندس عمر صبور عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة تأكد أن القضية الفلسطينية في قلب مصر قيادة وحكومة وشعباً.

ودعا صبور إلى ضرورة التنسيق بين كافة منظمات الأعمال والجهات المعنية لسرعة تجهيز متطلبات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة الإعمار في قطاع غزة، مؤكدًا أن القطاع الخاص المصري قادر على توفير كافة احتياجات الإعمار ليس في غزة فقط بل في مختلف البلدان التي شهدت توترات خلال السنوات الماضية وبالاخص في ليبيا والعراق وسوريا. 

وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن المكاتب والشركات الاستشارية المصرية وشركات المقاولات  لديها من الكفاءات والخبرات القادرة على المساهمة بقوة في إعادة الإعمار بجودة وسرعة كبيرة.

وقال صبور، إن جمعية رجال الأعمال تتابع اشتراطات المبادرة وآلية الاشتراك بها دعماً للقضية الفلسطينية والأشقاء في غزة، وكذلك تحقيق قيمة مضافة لقطاع التشييد والبناء والقطاع الهندسي باعتباره الأساس في عمليات الإعمار.

وأكد أن القطاع اكتسب خبرات كبيرة ومتطورة بعد الطفرة الهائلة والنهضة الانشائية التي حققتها مصر خلال السنوات الماضية والتي اصبحت حقيقية في المدن الجديدة بالعاصمة الادارية والعلمين والمدن الجديدة بالاضافة الي مشروعات البنية التحتية.

وأضاف أن مصر بهذا الدور الحيوي والفعال في إعادة الاستقرار والإعمار في دول المنطقة لها مردود إيجابي يحقق طموحات الشعوب في التنمية المجتمعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن رسالة مصر عبر التاريخ هي الإعمار والبناء.

الجدير بالذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي اعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة نتيجة الاحداث الاخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية اعادة الاعمار.

جاء ذلك خلال مشاركة السيد الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الاليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
 

رجال الأعمال المصريين عمر صبور مصر إعمار غزة قطاع الاستشارات الهندسية

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