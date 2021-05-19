يطالبه بـ10 ملايين جنيه.. تأجيل دعوى تامر أمين ضد عبدالناصر زيدان لـ2 يونيو

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسات دعوى الإعلامي تامر أمين؛ لمطالبته بتعويض عشرة ملايين جنيه ضد عبد الناصر زيدان بتهمة سب وقذف وانتهاك لحرمة الحياة الخاصة لجلسة 2 يونيو المقبل لإعادة إعلان عبد الناصر زيدان.

وأقام المستشار هيثم عباس محامي تامر أمين دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد الإعلامي عبد الناصر زيدان لقيامه بنشر مقاطع فيديو تحمل سبا وقذفا وتشهيرا وانتهاكا لحرمة الحياة الخاصة وانتهاكا لحرمة الموتى.

وتداولت تلك الفيديوهات على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وأصابت المدعى بأضرار أدبية ومادية جسيمة مما دفعه لإقامة الدعوى أمام الاقتصادية.

وصرح مكتب المستشار هيثم عباس، أن تلك النوعية من الفيديوهات تحرض على العنف وازدراء الأخر ولا تراعى ما يترتب عليها وتصدى القانون لمثل تلك النوعية من الفيديوهات أو التصريحات سوف تحمى المجتمع من مشكلات أكبر إلى أن يلتزم الكافة بقيم وتقاليد المجتمع المصري ويختفى نبرة السب والقذف ونبررها بالدفاع عن القيم وهى براء من تلك الأفعال.