الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

المؤبد لقاتل ضابط مرور في كفر الشيخ

محكمة
محكمة

قضت محكمة النقض، الأربعاء، بمعاقبة "يونس. أ" بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل ضابط مرور في محافظة كفر الشيخ وذلك بعد أن ألغت المحكمة حكم الإعدام.

وكانت محكمة النقض قضت في وقت سابق بإلغاء حكم الإعدام بحق المتهم، مما يخول لمحكمة النقض نظر موضوع القضية من جديد.

وكانت محكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار السيد سرحان، قضت في 8 مارس 2018 بإعدام "يونس. أ" المتهم بقتل النقيب مصطفى سمير بدوى الضابط بمرور كفر الشيخ عقب استبيان رأي المفتي.

وكانت نيابة كفر الشيخ أحالت المتهم "يونس.أ" 23 سنة، إلى المحكمة لاتهامه بقتل ضابط بمرور كفر الشيخ عمدا، والاستيلاء على السلاح "الميرى" الخاص بالمجنى عليه، ووقوعه تحت تأثير مخدر الحشيش، وأطلق النيران على الضابط المجنى عليه الذى كان يؤدى عمله بشارع الخليفة المأمون بوسط مدينة كفر الشيخ.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما أوقف المتهم سيارته فور رؤيته للضابط وترجل منها وحدثت مشادة كلامية بينهما نظرا لقيام الضابط بسحب رخصة الجانى قبل وقوع الحادث بساعات قليلة، وتطور الأمر إلى اختطاف السلاح الميرى الخاص بالضابط وأطلق عليه النيران من مسافة قريبة ليصاب بطلق نارى بالصدر وتمكن أفراد القوة المرافقة للضابط من السيطرة على الجانى وانتزاع السلاح منه وسط ذهول المارة.

محكمة النقض السجن المؤبد ضابط مرور محافظة كفر الشيخ حكم الاعدام

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