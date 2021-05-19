تعليم الجيزة تصرف فروق رواتب 3 أشهر استجابة لشكوى نقابة معلمي الصف

أعلن خالد عناني، نقيب معلمي الصف، استجابة محافظ الجيزة ووزيري التعليم والمالية، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة لشكوى معلمي مركز الصف بجنوب الجيزة، بتوفير أموال فروق المعلمين عن شهور ديسمبر ويناير وفبراير، وسيتقاضاها المعلمين خلال الأسبوع القادم.

وقال خالد عناني نقيب معلمي الصف، إن وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وزكريا عباس مدير الموازنة بالمديرية أكدوا أن وزارة المالية قد وفرت أموال فروق المعلمين عن الشهور الثلاث لكل إدارات محافظة الجيزة وسيتم صرف هذه الرواتب الاسبوع القادم مع مرتب شهر مايو الجاري.

وتقدم نقيب معلمي الصف بالشكر إلى مجدي الجيار وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وزكريا عباس مدير الموازنة بالمديرية ، على حسن تعاونهم في توفير هذه الميزانية بعد مطالبة وزارة المالية.

وكان عناني تقدم بشكوى الى المديرية ووزارتي التعليم والمالية في 8 أبريل الماضي ثم بشكوى ثانية في 27 أبريل الماضي مطالبا بصرف فروق رواتب المعلمين عن الشهور الثلاث لتعين المعلمين على المعيشة.