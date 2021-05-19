التحفظ على 21 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 21 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، داخل مخزن مستلزمات طبية بدون ترخيص قبل طرحها في الأسواق بالمخالفة للقانون، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري وحيازة مستلزمات طبية مجهولة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مدير مسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص"، لحيازته كميات كبيرة من الكمامات والكحول مجهول المصدر، قبل ترويجها بالأسواق.

تم مداهمة المخزن والقي القبض علي المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر في داخله على 21 ألف و282 عبوة وقطعة مستلزمات طبية عبارة عن "مطهر طبي، وكمامة، وقسطرة، وجوانتي، وكانويلا" غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كما قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 52798 عبوة مستلزمات طبية "جوانتى وسرنجات ومطهرات" بدون مستندات مجهولة المصدر، داخل مخزن بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص، لحيازته كمية من كمية من مستلزمات طبية مجهولة المصدر.

تم مداهمة المخزن والقي القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر علي 52798 عبوة مستلزمات طبية "جوانتى وسرنجات ومطهرات" بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التحقيقات.

كانت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، قررت التحفظ علي مليون كمامة طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية مدون عليها بيانات تجارية وهمية منتج نهائى ومُعد للبيع داخل مصنع ملابس، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع الملابس الجاهزة بتصنيع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات عليها بيانات تجارية وهمية بقصد طرحها للبيع بالأسواق بالمخالفة للقانون، كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

وبمداهمة المصنع القي القبض علي المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر علي 954 ألف كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية مدون عليها بيانات تجارية وهمية منتج نهائي مُعد للبيع.

كما تم ضبط 87 ألف كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية تحت التجهيز و121 رول قماش كمامات مستلزمات إنتاج بإجمالى وزن 1351 كيلو جرام، مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات تفيد مشروعيتها وكمية كبيرة من مستلزمات الإنتاج "أستيك كمامة ودعمامات" مجهولة المصدر مُعدة للإستخدام، بقصد بتصنيع الكمامات الطبية والغير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون ترخيص من الجهات المختصة مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية بقصد طرحها للبيع بالأسواق بالمخالفة، تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.