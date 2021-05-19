الأربعاء 19 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على 21 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالإسكندرية

مستلزمات طبية مجهولة
مستلزمات طبية مجهولة

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 21 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، داخل مخزن مستلزمات طبية بدون ترخيص قبل طرحها في الأسواق بالمخالفة للقانون، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري وحيازة مستلزمات طبية مجهولة.
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مدير مسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص"، لحيازته كميات كبيرة من الكمامات والكحول مجهول المصدر، قبل ترويجها بالأسواق.
تم مداهمة المخزن والقي القبض علي المدير المسؤول، وبتفتيشه  عثر في داخله على 21 ألف و282 عبوة وقطعة مستلزمات طبية عبارة عن "مطهر طبي، وكمامة، وقسطرة، وجوانتي، وكانويلا" غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
كما قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 52798 عبوة مستلزمات طبية "جوانتى وسرنجات ومطهرات" بدون مستندات مجهولة المصدر، داخل مخزن بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.
تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص، لحيازته كمية من كمية من مستلزمات طبية مجهولة المصدر.
تم مداهمة المخزن والقي القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر علي 52798 عبوة مستلزمات طبية "جوانتى وسرنجات ومطهرات" بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التحقيقات.
كانت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، قررت التحفظ علي مليون كمامة طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية مدون عليها بيانات تجارية وهمية منتج نهائى ومُعد للبيع داخل مصنع ملابس، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.
تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع الملابس الجاهزة بتصنيع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات عليها بيانات تجارية وهمية بقصد طرحها للبيع بالأسواق بالمخالفة للقانون، كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة.
وبمداهمة المصنع القي القبض علي المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر علي 954 ألف كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية مدون عليها بيانات تجارية وهمية منتج نهائي مُعد للبيع. 
كما تم ضبط 87 ألف كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية تحت التجهيز و121 رول قماش كمامات مستلزمات إنتاج بإجمالى وزن 1351 كيلو جرام، مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات تفيد مشروعيتها وكمية كبيرة من مستلزمات الإنتاج "أستيك كمامة ودعمامات" مجهولة المصدر مُعدة للإستخدام، بقصد بتصنيع الكمامات الطبية والغير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون ترخيص من الجهات المختصة مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية بقصد طرحها للبيع بالأسواق بالمخالفة، تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

التجارى جمهور التداول قسم شرطة النيابة بالاسكندرية معلومات المصدر مداهمة الطب التحقيقات شرطة التموين

الأكثر قراءة

وفاة ابنة المحامي فريد الديب

«حرارة شديدة».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

حقيقة إصابة الفنان ماجد الكدواني بمرض جلدى نادر

هل تختلف أسعار شرائح الكهرباء وفق نوع العداد؟.. الحكومة تجيب

عقب وفاتها بفيروس كورونا.. فريد الديب يودع ابنته «إيمان»

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «1-3»

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أسوشيتد برس»: أمريكا طالبت إسرائيل بوقف الهجمات على غزة

إسرائيل تعلن استهداف 40 موقعًا تحت الأرض تابعًا لحماس

مؤسسات حقوقية عربية تبحث توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين