الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شون وصوامع المنيا تستقبل 190 ألف طن قمح

توريد القمح في المنيا
توريد القمح في المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار مديرية التموين في استقبال وفرز القماح لموسم 2020-2021، حيث تم توريد 190444 طنًا و379 كيلو من القمح، وتستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية التوريد، مع الالتزام التام بأعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الإجراءات الاحترازية مواجهة فيروس كورونا، أثناء عملية التوريد.

وتبلغ المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 250 ألف فدان من الأقماح خلال الموسم الحالي، لافتاً إلى انه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة لإزالة كافة المعوقات ولتسهيل أعمال التوريد من المزارعين.

من جانبه قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا أن التخزين يتم  في 41 موقع منها 29 شونة، و7 صوامع، و5 هناجر وفقا للأسعار المعلنة 705 جنية للأردب زنة 150 كيلوجرام درجة نظافة 22،5، تزيد بواقع 10 جنيها عن كل درجة نظافة لتصل إلى 725 جنية لدرجة نظافة 23،5. وشددت يوسف على جميع الشون والصوامع والهناجر اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقاية لمواجهه وباء كورونا المستجد، من خلال لجنة رباعية لاستلام المحصول، تضم التموين، والزراعة، والصحة والسلامة، ومندوب الشونة، بكل موقع .

وأضاف وكيل وزارة التموين، انه تم تخصيص 7 صوامع، بينها 3 بمركز بني مزار، و2 بالمنطقة الصناعية، وواحدة في مركز المنيا، وأخري في ملوي، وتخصيص 5 هناجر، بينهم 2 في مغاغة، و2 بملوي، وواحدة في سمالوط، كما تم تخصيص 29 شونه لاستلام المحصول، موزعه على 8 مراكز، وهي العدوه 3، ومغاغة واحدة ومطاي 4 وسمالوط ومركز المنيا 7 وأبوقرقاص 4 وملوي 4 ودير مواس 2 .

صوامع وشون الأقماح محافظ المنيا توريد وكيل وزارة التموين

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