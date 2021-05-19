وكيل تعليم مطروح يناقش الخطوات التنفيذية لإنشاء وبناء مدارس خاصة جديدة

عقد عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع لجنة التعليم الخاص بقاعة التنمية المهنية في ديوان عام المديرية، بحضور الدكتور محمود قاسم، رئيس اللجنة ووكيل المديرية، وأعضائها المكونة من سناء عبدالعال مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومنال جبر مدير إدارة الشئون القانونية، وعفت جاد الحق مدير إدارة التعليم الخاص ومسئولي التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بديوان المديرية.

واستعرض وكيل تعليم مطروح خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء وبناء مدارس خاصة جديدة وفق القواعد والقوانين الوزارية المنظمة لذلك، مع مخاطبة كافة الجهات المعنية للقيام بالإجراءات المطلوبة، موضحا محتوى المادتين رقمي ١٠ و ١١ الموضحة لدور واختصاصات المديرية وهيئة الأبنية التعليمية ولجنة التعليم الخاص والمهلة القانونية المحددة لبيان مدي الجدية في إنشاء مدارس خاصة جديدة.

وأكد سلامة أن تعليم مطروح ملتزم تماما بكافة القواعد واللوائح الوزارية، مشيرا إلى أنه لا مجاملة أو محاباة لأحد مع مساعدة الراغبين في إنشاء مدارس خاصة جديدة بتخطي أي عقبات تواجه الإجراءات التنفيذية وفق القواعد المنظمة للعمل، خاصة وأن التعليم الخاص يعد أحد الروافد الرئيسية للمنظومة التعليمية ومن ضمن الآمال والطموحات المرجوة لتطوير التعليم.

وكان ترأس عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم، الاجتماع الشهري للجنة اللامركزية بحضور المهندس حسن سلامة مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح، والدكتور محمود قاسم وكيل المديرية، وسناء عبدالعال مدير عام الشئون المالية والإدارية، وحامد رمضان منسق عام اللامركزية، وإيهاب أنور مدير إدارة التخطيط، ومسئولي المشتريات والمخازن والجودة والتعليم المجتمعي.

وخلال الاجتماع الشهري ناقش وكيل تعليم مطروح الموقف النهائي لأعمال الصيانات الشاملة بالمدارس وموقف الطرح لمشروع إعادة تأهيل مدارس التعليم العام والفني (مبان غير سكنية - تجهيزات - آلات ومعدات) والموقف التنفيذي لمشروع تطوير دوواوين الإدارات والمديرية.