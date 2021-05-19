غدا.. توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» و«تنسيقية شباب الأحزاب»

تشهد نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، غدا الخميس، توقيع برتوكول تعاون بين الوزارة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويهدف البروتوكول إلى إطلاق مبادرة "كلنا بنساعد" التي تستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في التعريف بمختلف خدمات وبرامج الوزارة في إطار استراتيجيتها التي تهدف لتنمية الأسرة المصرية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.

والتقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الشهر الماضي، بوفدِ من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقر الوزارة، وأكدت أن الوزارة تثمن الشراكة مع كافة الجهات من أجل المساهمة في الجهود التنموية المختلفة التي تصب في مجملها لتحقيق ما تصبو إليه القيادة السياسية من نهضة في كافة المجالات ومن تعزيز بناء الإنسان والاستثمار في المورد البشري.



وكانت قد وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة بدأت تكثف جهودها في مجال تعزيز مشاركة الشباب في العمل العام وفي تنمية المجتمعات، مستشهدة بذلك بمبادرة الوزارة في افتتاح وحدات للتضامن الاجتماعى داخل 25 جامعة حكومية بهدف توظيف الطاقات الشبابية وتعبئتها نحو القضايا الاجتماعية، بالإضافة إلى تحفيز التطوع في البرامج القومية المختلفة، وتكثيف حملات التبرع بالدم من خلال جمعية الهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على الانتاج من خلال بنك ناصر الاجتماعي الذي يعرض قروضًا ميسرة وفرص لعمل مشروعات متناهية الصغر للشباب، هذا بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية ضد التعاطي والإدمان، وبالمثل تنمية الوعي الإيجابي نحو الأشخاص ذوي الإعاقة والحفاظ على البيئة وترشيد الموارد الطبيعية، وتثمين قيمة الأسرة واحترام الاختلاف وتحفيز شعور المواطنة وغيرها من الموضوعات، هذا بالإضافة إلى حرص الوزارة على مساعدة الطلاب غير القادرين وذوى الإعاقة.

وأطلقت الوزارة منحًا دراسية للطلاب الفائقين بالشراكة مع الجمعية الشرعية سواء من الدارسين قبل التخرج أو من طلاب الدراسات العليا بالماجيستير والدكتوراة.