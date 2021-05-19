مراكز شباب الشرقية تفتح أبوابها لاستقبال راغبي تلقي لقاح كورونا

أوضح الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، تم فتح عدد من مراكز الشباب لاستقبال المواطنين المسجلين راغبي تلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك للتخفيف على المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من مشقة الانتقال لمراكز تقديم اللقاح.

وأكد وكيل وزارة الصحة قيام مركزي شباب القنايات وكفر الأشراف بمركز الزقازيق باستقبال المواطنين متلقي لقاح كورونا المستجد وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات والأوبئة أثناء تلقي اللقاح، حيث أبدي المواطنون من كبار السن واصحاب الأمراض المزمنه سعادتهم البالغة بهذه المبادرة والتي وفرت عليهم الوقت والجهد.

ناشد محافظ الشرقية المواطنين بالإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامة والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا كورونا المستجد.

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمجهودات مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من أنشطة متنوعة ومبادرات رياضية وصحية وثقافية بجانب إطلاق الحملات التوعوية لمختلف الفئات العمرية، وكذلك تقديمها عروضا لمواهب الطلائع والشباب، فضلا عن ما قدمه أعضاء نادي الفتاة والمرأة من تنفيذ ورش عمل أون لاين، وذلك باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

أكد المحافظ اهتمام الدولة بالمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم، في ظل جائحة كورونا من خلال توفير اللقاح المضاد للفيروس، حرصاً على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا.

وتكثف مديرية الصحة بالشرقية، اجتماعاتها، لمناقشة مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات لخطة العمل اليومية، والإجراءات المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، ومناقشة خطة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، مع تكثيف المتابعة علي الفرق الطبية الثابتة بمراكز التطعيم، والفرق المتحركة بالأماكن المختلفة وفقاً للخطة الموضوعة.