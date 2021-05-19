الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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قناة السويس: تخفيض رسوم السفن القادمة من غرب أوروبا لـ30 يونيو

قناة السويس
قناة السويس

قررت هيئة قناة السويس استمرار العمل بالمنشور رقم 2020/3، الذي ينص على منح سفن الحاويات القادمة من موانئ شمال غرب أوروبا "مضافاً إليها ميناء طنجة" حتى ميناء "Algeciras"، ومتجهة مباشرة إلى ميناء "Port Klang" وما شرقه من موانئ جنوب شرق أسيا والشرق الأقصى تخفيضاً وقدره 6% من رسوم العبور العادية، ولا يتضمن التخفيض الرسوم الإضافية لطوابق الحاويات فوق السطح العلوى للسفينة.

كما أعلنت هيئة قناة السويس، شروط تطبيق المنشور، وهي تقدم الشركة التي ترغب في الاستفادة من التخفيض بطلب قبل الإبحار من ميناء القيام عن طريق التوكيل الملاحي، عدم توقف السفينة في أي ميناء فيما بين مينائي القيام والوصول لأغراض تجارية، وفي حالة التوقف لأغراض غير تجارية يتم موافاة الهيئة بشهادة بأسباب التوقف من سلطات ميناء التوقف أو السلطات المختصة.


كما أوضحت قناة السويس، المستندات المطلوبة لتسوية قيمة التخفيض والتي يجب تقديمها  "دفعة واحدة"، خلال 180 يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ العبور، وهي "شهادة قيام" من أخر ميناء قيام موضحا بها تاريخ القيام وكمية ونوع الشحنة عند الإبحار معتمده من سلطة الميناء أو السلطات المختصة، "شهادة وصول" من أول ميناء وصول موضحا بها تاريخ الوصول وكمية ونوع الشحنة عند الوصول معتمده من سلطة الميناء أو السلطات المختصة،  مطالبة من  المشغلين بتقنين مبلغ التخفيض موضحا بها رقم المنشور، ميناء القيام و تاريخ الإبحار منه، ميناء الوصول و تاريخ الوصول إليه، تاريخ العبور وذلك مع الإقرار بعدم توقف السفينة في أي ميناء بين مينائي القيام والوصول لأى غرض تجارى.


كما يشترط عند عبور السفينة يقدم التوكيل الملاحي تعهد بسداد قيمة التخفيض الممنوح للسفينة في حالة توقف السفينة في أي ميناء بين مينائي القيام والوصول لأغراض تجارية أو عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال الفترة المحددة عاليه أو الإخلال بأي شرط من الشروط السابق نشرها.


ونصت المادة الثالثة، أن يبدأ العمل بالمنشور للسفن التي تبحر من ميناء القيــام اعـتبـارا من الأول من أبريل 2020 و حتى 30 يونية 2020.


يطبق هذا الكتاب الدوري على سفن الحاويات التي تبحر من ميناء القيام اعتباراً من الأول من أبريل 2021 حتى 30 يونية 2021.

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