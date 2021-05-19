حاصل على 53 ميدالية ذهبية.. أصغر محكم للكونغ فو بالعالم يتحدث لـ«الدستور» (فيديو)

هو شاب في مقتبل العمر لكن ما يميزه هو الطموح الذي يلمع بعينيه منذ صغره الطموح للنجاح للمعرفة وللتميز وللفوز، لم يدع مجال لأي شيء يشغله منذ سن الرابعة غير حصاد البطولات.

وعلى الرغم من صغر سنه أصبح أيقونة في مجال الرياضة يقتدي بها كل شباب جيله "محمد سعيد عراقي ابو خضرة " الطالب بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية صاحب الـ20 عاما والذي ولد بقرية شنوان مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حصل على ٥٣ ميدالية ذهبية في مختلف الرياضات، و١٨ فضية و١٥ ميدالية برونزية.

حاول محمد ابو خضره دراسة ومعرفة كل ما يخص الملاعب من معالجة الإصابات الإسعافات والعلاج الطبيعي للإصابات والتغذية وكل ما يخص الرياضيين مما دفعه للتسجيل بإحدى جامعات فرنسا لدراسة العلاج الطبيعي والطب البديل، عمل البطل المنوفى أبو خضره محاضر رسمي للنقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية في سن صغيرة.

تميز ببراعته حصل على ترتيب عام الأول على الحكام ولذلك تم تعيينه بقرار استثنائي من رئيس الاتحاد المصري في سن ١٩ للكونغ فو مع العلم أنه أصغر حكم على مستوى العالم، كما حصل على حكم للكيك بوكسينيج وجيت كوندو عن سن تسعة عشر عاما من لجان الاتحاد المصري للوشو كنغ فو، اجتاز الدورة التصنيفية للاتحاد المصري للكيك بوكسينج بعد إشهار الاتحاد مباشرة وكذلك الدورة الاعتمادية الأولى للجيت كوني دو كما اجتاز الدورة الدولية للتحكيم كاراتيه.

وكانت قد أصدرت له نقابة المهن الرياضية قرارا بتصريح لمزاولة المهنة للكابتن محمد ابو خضرة عن سن ١٩سنة برغم صغر سنه ليصبح مدرب كاراتيه معتمد، شجعه والده وهو بعمر الـ٤ سنوات ليلتحق بالرياضة، وبالفعل بدأ تمارين الكاراتيه في عام ٢٠٠٢ م وتميز في لعبة الكاراتيه ثم بدأ التدريب على فن الوشو كنغ فو عام 2007 وقدا ادي براعه في كل من الكاراتية والكنع فو ومن عام 2010 بدأ التنوع بين الكثير من العاب فنون القتال المختلفة مثل الكيك بوكسينج والتايكوندو والمصارعة والملاكمة.



حصل على شارة التحكيم في الاتحاد المصري للوشو كنغ فو عن سن 18 سنة، وحصل ايضا علي أقوي شارة تحكيم في الكنغ فو عن سن 20 عام شارة التاولو والذي يتراوح حدد حكام مصر التاولو منذ نشأة الاتحاد حوالي 22 حكما، وعمل حكم أيضا لدى مركز جينف للتحكيم الدولي وفض المنازعات، كما عمل كمستشار رياضي بالمنظومة العربية.



وأشار محمد أبو خضره إلى أنه تخرج من تحت يده أبطال جمهورية تتجاوز 19 بطل جمهورية في عام 2020 و٣ بمنتخب مصر وتقلد مناصب منها رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للوشو كونغ فو عن منطقة المنوفية، ورئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى للجيت كوني دو، كما عمل كعضو فريق بنقابة العامه للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية.