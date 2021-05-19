إنشاء 7 مدارس بمركز ديرب نجم بـ 30 مليون جنيه في الشرقية

يتابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقا للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس وجيه سعدون رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، أنه جاري إنشاء 7 مدارس بنطاق المركز لتقليل الكثافة الطلابية والقضاء نظام الفترتين وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، موضحا أنه جاري كلآ من إحلال وتجديد مدرسة برمكيم الابتدائية بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و190 ألف جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 52%، ومدرسة أحمد عربي الابتدائية باكوة (توسع جزئي) بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين و50 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 33%، ومدرسة محمد عبدالمنعم الثانوية بصفط زريق وبتكلفة إجمالية بلغت 7 ملايين جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 50%.

كما أنه جارى إنشاء مدرسة سهام عبدالحميد السيد الثانوية بشوبك اكراش بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين و744 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 50% ، ومدرسة شوبك اكراش الابتدائية (توسع 8 فصول) بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و400 الف جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 65%، و مدرسة الهوابر الاعدادية (توسع 8 فصول) بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و400 الف جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 100%، و مدرسة العميد سويلم عبدالمنعم الابتدائية –عزبة فودة حبيب- اللبا بتكلفه اجماليه بلغت 5 مليون و379 الف جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 45%.

ووصلت إجمالي مشروعات قطاع التعليم الجاري تنفيذها بنطاق المركز 30 مليون جنيه و163 ألف جنيه.