التحريات: مالك شركة ومستخلصي جمارك زوروا 12 شهادة طبية للتهرب من الضرائب

بلغت قيمتها 3.5 مليون جنيه

حصلت «الدستور» على تحريات الرقابة الإدارية، وأقوال مفتشة صيدليات بالإفراج الطبي الجمركي، حول اتهام مالك شركة واثنين من مستخلصي الجمارك بتزوير شهادات طبية وفواتير، ليتمكنوا من الهروب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها، وذلك في القضية رقم 15111 لسنة 2020 جنایات قسم شرطة النزهة، المقيدة برقم 3832 لسنة 2020 جنايات کلي شرق القاهرة.

- أقوال مجري التحريات

وجاء في أقوال عضو الرقابة الإدارية مجري التحريات بان تحرياته توصلت الي قيام المتهم الأول، مالك شركة للاستيراد والتصدير، بالاشتراك مع المتهم الثاني، مستخلص جمركي، والمتهم الثالث، مستخلص، وآخر مجهول بتزوير أختام الجهات الطبية وتوقيعات الشاهدة الثانية ومهر 12 شهادة جمركية بهم ، وتقديم تلك الموافقات لجمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة خلال عام 2019 لاستيراد 12 رسالة أدوية ومستلزمات طبية ، وكان ذلك بقصد تزوير خطابات الافراج الجمركي بالإضافة للتهرب من سداد الرسوم الجمركية لتلك المستلزمات الطبية وإدخالها البلاد دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة، و تقدر بمبلغ 455 ألف و 169جنيها، وكذا تعويض بقيمة 502 ألف و54 جنيها يتم تحصيلها لصالح وزارة المالية، بالإضافة لغرامة تبلغ مثل قيمة المشمول بمبلغ 2,501 مليون جنيه يتم تحصيلها لصالح وزارة التجارة والصناعة بمبلغ 3,5 مليون جنيه.

- مفتشة صيدليات اكتشفت تزوير الشهادات بتوقيعها

كما جاء بأقوال مفتشة صيدليات بالإفراج الطبي الجمركي، بأنها اكتشفت وجود عدد من شهادات الإفراج الجمركي الخاصة بشركة للاستيراد والتصدير المملوكة للمتهم الأول والمزيلة بتوقيع منسوب صدوره لها، ومهر تلك الشهادات بخاتم منسوب صدوره لإدارة الافراجات الطبية، بالإضافة إلى أن ذلك المشمول لا يجوز الإفراج عنه لمخالفته الشروط الاستيرادية.

وجاء ايضا بأقوال مدير ادارة المكتب الفني بالإدارة العامة لجمارك الطرود، أنه بفحص المستندات والأوراق الخاصة بالمشمول محل الواقعة ثبت من قيام المتهمين بتزوير الافادة الخاصة بادارة الصيدليات وكذا خاتم ادارة الواردات والذي ترتب عليه وجود فروق بالرسوم المستحقة علي المشمول.

- تفاصيل قرار الإحالة

وجاء في قرار إحالة المتهمين الصادر من النيابة العامة لمحكمة جنايات القاهرة أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تمَّ فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة «أ. أ» (32 سنة، مالك شركة للاستيراد والتصدير، هارب) و«م. ح» (42 سنة، مستخلص جمرکي، هارب) و«ح. م» (32 سنة، مستخلص جمرکي، هارب) لأنهم في شهور مايو ويونيو ويوليو لعام 2019 بدائرة قسم شرطة النزهة، محافظة القاهرة، قلدوا بواسطة الغير خاتم إحدى الجهات الحكومية وهي إدارة الإفراج الطبي الجمركي بمطار القاهرة التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، بأن اصطنع خاتم على غرار الخاتم الصحيح واستعمل الخاتم المقلّد بوضع بصمته على فواتير تجارية قدمت بملفات الإقرارات الجمركية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير إمضاء أحد موظفي الحكومة وهو مفتش الصيدليات بإدارة الإفراج الطبي الجمركي، بأن اتفقوا معه على وضع توقيع مزور منسوب للموظف سالف الذكر على فواتير تجارية، بما يفيد اعتماد الإفراج الطبي الجمركي عن مشمولها وساعدوه في ذلك بأن قدموا إليه الفواتير آنفة البيان وأمدوه بالبيانات المراد إثباتها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وقد كان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

- تقديم الشهادات المزورة للجمارك

وتابع قرار الإحالة أنهم قدموا مستندات وفواتير تجارية إلى مصلحة الجمارك نسبوا فيها التوقيعات المدونة عليها زوراً إلى موظفي الجمارك وموظفي إدارة الإفراج الطبي الجمركي بقصد إخفاء طبيعة ومشمول البيان الجمركي المبين وصفاً بالأوراق كي يتمكنوا من التخلص من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار قرار الإحالة إلى أنهم استوردوا البضائع الأجنبية الصنع محل الاتهام السابق بالمخالفة للإجراءات المنظمة لعملية الاستيراد المقررة قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.