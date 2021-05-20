الخميس 20 مايو 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

مصر تسمح بعبور 40 طن مساعدات مغربية لقطاع غزة

مساعدات مغربية لقطاع
مساعدات مغربية لقطاع غزة

سمحت مصر، بإدخال كمية من المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة عبر بوابات معبر رفح، مقدمة من المملكة المغربية، وذلك دعمًا للشعب الفسطيني جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.

وشملت مساعدات مملكة المغرب 40 طنا من المواد الغذائية الأساسية والأغطية، وأدوية للحالات الطارئة، ودخلت المساعدات إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني لتوزيعها في القطاع.

وكانت المساعدات وصلت، مساء أمس، إلى مطار القاهرة الدولي على متن طائرة مغربية قادمة من القاعدة الجوية للقوات الملكية الجوية المغربية بالقنيطرة.

وفي سياق متصل أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، عن مبادرة مصر خلال مشاركته في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وعلى الجانب الآخر، رفعت وزارة الصحة وهيئة الرعاية الصحية درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لاستقبال المصابين الفلسطينين، فيما جرى تكليف عدد من الأطقم الطبية للعمل في مستشفيات "العريش العام، وبئر العبد، والشيخ زويد"، للتعامل العاجل مع المصابين، كما تواجدت سيارات الإسعاف بالقرب من معبر رفح تمهيدًا لنقل باقي الدفعات من المصابين.

وكلفت وزارة الصحة بندب عدد من الأطباء والتمريض من المحافظات إلى مستشفيات شمال سيناء، للانضمام إلى أطقمها الطبية لاستعدادها لاستقبال المصابين الفلسطينيين، فيما أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية رفع درجة الاستعداد القصوى بعدد من مستشفياتها، ضمن خطة الدولة لاستقبال الجرحي والمصابين الفلسطينيين القادمين قطاع غزة، وذلك حال الاحتياج لهم بدخول الأراضي المصرية للعلاج علي أن يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان المصرية.

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