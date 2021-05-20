أريانا جراندي عروسًا.. مَن هو دالتون جوميز زوج المغنية الأمريكية؟

تزوجت المغنية الأمريكية أريانا جراندي، 27 عامًا من دالتون جوميز، 25 عاماً الذي يعمل في مجال العقارات مطلع هذا الأسبوع بالقرب من منزلها في كاليفورنيا، وكانت مراسم محدودة تضم 20 شخصاً، والمكان كان مليئاً بالسعادة والحب.

من هو دالتون جوميز؟

يعمل جوميز في مجموعة آرون كيرمان بصفته سمسار عقارات فاخر، ونشأ في جنوب كاليفورنيا وعمل في سوق العقارات الفاخرة لمدة خمس سنوات، وباع منازل بملايين الدولارات، tmz يشير إلى أن لديه أصدقاء مشهورين آخرين.

أعطى جوميز خاتم خطوبة مرصع باللؤلؤ والماس، حيث كشفت خبر خطبتها في 20 ديسمبر، وشاركت صورًا نادرة لهما معًا وعرضت خاتم الألماس واللؤلؤ الذي قدمه لها جوميز، وعلقت "إلى الأبد"، ثم أتت الخطبة بعد 10 أشهر من ظهور الزوجين لأول مرة معًا في فبراير 2020.

لم تقم جراندي بنشر حياتها على الملأ مع حبيبها، فكانت تخاف من الحسد، وترى أنه أثر على حياتها السابقة، فلم تكن تريد أن تكرر مآسي مرة أخرى، وفي مايو 2020، قضى الحبيبان بعض الوقت معا في الحجر الصحي، وقالت :" لقد كانت فرصة رائعة لهما لقضاء وقت ممتع معًا"، كما كانت تشارك عبارات التقدير في أعياد ميلاده وأعياد ميلادها.

وبعد أداء جراندي القوي إلى جانب ليدي جاجا في حفل جوائز MTV Video Music Awards في أواخر أغسطس، انتقلت نجمة البوب ​​إلى انستجرام لمشاركة بعض اللحظات خلف الكواليس، وضمن سلسلة اللقطات هناك صورة جميلة لها ولجوميز ممسكين بأيدي بعضهما البعض.

ووفقا لموقع elle فإن عائلة جراندي سعيدة للغاية، فالكل يحب دالتون: "إنه رائع بالنسبة لها.. وعاشت بسببه هذه المرحلة من حياتها هادئة للغاية.. إنهم سعداء جدًا بزواجها من دالتون.. فأخيرا قد وجدت تطابقها..و تمكنوا من التعرف على بعضهم البعض بسلام".