دفاع «سفاح الجيزة» يطالب عرضه على مستشفى أمراض نفسية وعقلية.. والمتهم يوافق

تواصل محكمة جنايات الجيزة، نظر ثاني جلسات محاكمة قذافي فراج عبد العاطي، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة"، في إحدى جرائمه بقتل زوجته فاطمة زكريا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع والمدعي بالحق المدني.

وطلب الدفاع الحاضر مع المتهم إحالة موكله لمستشفى الأمراض النفسية والعصبية المختصة، لتوقيع الكشف الطبى النفسى على المتهم، لبيان ما إذا كان المتهم يعانى من أي أمراض نفسية أو عقلية أو اضطرابات نفسية من عدمه وصولا لبيان مدى مسؤوليته جنائيًا عن مقتل المجنى عليها.

- المتهم يظهر بالبدلة الحمراء

ووجه المستشار سؤالا إلى المتهم عن مدى موافقته العرض على مستشفى الأمراض النفسية ووافق المتهم على طلب دفاعه، وظهر المتهم أمام هيئة المحكمة بالبدلة الحمراء، حيث عاقبته الجنايات في 3 قضايا مختلفة بإحالة أوراقه الى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل صديقه وشقيقة إحدى زوجاته وفتاة بالإسكندرية.

وأسندت النيابة العامة في أمر إحالة القذافي بأنه في غضون 2015 بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة قتل زوجته المجني عليها فاطمة زكريا على إبراهيم عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها لما بينهما من خلافات، وانتهز شجارًا بينهما ليحقق ما صدق عزمه عليه، بأن أمسك برأسها من الخلف ورطمها بحائط مرات عدة ليشجها وتنزف من أجله محدثًا ما ألم بها من إصابات لقتلها، ثم أخفى جثمانها ووارى عليه بالتراب بعد أن أعد قبرها، وأوهم ذويها باختفائها.

- اعترافات المتهم للنيابة

اعترف المتهم في تحقيقات النيابة بارتكابه واقعة قتل زوجته المجني عليها، وكان ذلك في غضون شهر يونيو من عام 2015، حيث نشبت بينهما مشاجرة إثر خلافات زوجية وزيادتها من الأعباء المالية عليه، و قام على إثرها بالتعدى عليها بالأيدي وأمسك برأسها من الخلف ورطمها بقطعة ديكور ألوميتال مثبتة على حافة أحد الحوائط فأحدثت نزيفا شديدا بالرأس فارقت على إثره الحياة.

وعقب استجماع قواه وتأكده من وفاتها قام بوضعها داخل «ديب فريزر» ونقلها إلى الوحدة سكنية ببولاق الدكرور وقام بدفنها بملابسها المنزلية ومشغولاتها الذهبية عبارة عن (سلسلة، وأسورة، وخاتم، جميعها من الذهب)، وقام بالردم عليها بالتراب لتسوية المكان وضع بلاط وسيراميك أعلى مكان الدفن.

بانتقال النيابة العامة لاستخراج جثمان المجني عليها، عثر على رفات آدمية ملفوفة بأقمشة، كما عثر على مشغولات ذهبية، وبمواجهة المتهم أقر بأنها بقايا عظام المجني عليه.