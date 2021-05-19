الأربعاء 19 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن يحبط محاولة تهريب أسلحة وكمية كبيرة من المخدرات

تهريب مخدرات بالاردن
تهريب مخدرات بالاردن

أحبطت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب أسلحة وكمية كبيرة من المخدرات من خلال تسلل 11 شخصاً من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، في محاولة تعد الأكبر منذ شهور.

وأفاد مصدر عسكري مسؤول -في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية- بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين وإلقاء القبض عليهم، وتراجع 6 أشخاص إلى داخل العمق السوري، مبينا أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الأسلحة، ومليون و307 آلاف قرص كبتاجون، و 2100 قرص لاريكا، وتحويلها إلى الجهات المختصة، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات.

ولفت المصدر إلى أن القوات المسلحة الأردنية، أحبطت منذ بدء العام الحالي العديد من محاولات التسلل والتهريب على مختلف واجهاتها الحدودية، من خلال توظيفها لجميع العناصر البشرية والتكنولوجية المتطورة والقادرة على ضبط الحدود والسيطرة عليها، مؤكداً أن القوات المسلحة ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني.

الوضع في غزة

وفي سياق أخر، أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي: أن الوضع الراهن في قطاع غزة لا يمكن استمراره، داعيا إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وضمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقال الصفدي في مقابلة مع قناة (سي إن إن) الأمريكية أمس الثلاثاء إن التصعيد الحالي الذي تشهده غزة فضح سخافة الافتراض الخاطئ الذي يعد من الماضي بأنه يمكن تخطي القضية الفلسطينية وتهميشها.

وأضاف: "علينا أن ننظر للقضية الفلسطينية من منظور أوسع لماذا وصلنا إلى هذه النقطة، السبب الفوري هو الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل أولًا، من خلال محاولتها طرد الفلسطينيين بشكل غير قانوني من منازلهم في حي الشيخ جراح، ثم التصعيد والتعدي على المسجد الأقصى المبارك".

 

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