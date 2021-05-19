الأربعاء 19 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هولندا: إعطاء 7.6 مليون جرعة من لقاحات «كورونا»

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، أنه تم إعطاء 7.6 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.
وتشير البيانات المعلنة اليوم، إلى أن متوسط معدل التطعيم في هولندا يقدر بـ 144 ألفا و604 جرعات في اليوم الواحد. ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا 4 أشهر لتطعيم 75 % من سكانها بلقاح من جرعتين. 
وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 19 أسبوعًا، ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 1.63 مليون، والوفيات إلى 17 ألفا و.742
وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام و11 أسبوعًا. 
يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا 
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.
وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

الصحة العالمية إرشادات منظمة الصحة العالمية ترتيب إصابات كورونا عالمي ا كورونا عالمي ا هولندا التطعيم ضد كورونا التطعيم في هولندا

الأكثر قراءة

«حرارة شديدة».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

هل تختلف أسعار شرائح الكهرباء وفق نوع العداد؟.. الحكومة تجيب

حقيقة إصابة الفنان ماجد الكدواني بمرض جلدى نادر

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

الآن.. موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادى الترم الثانى 2021.. "الشهادة الإعدادية"

معايشة لصيد «استاكوزا النيل» بأسوان: تنتعش صيفا.. ونصدرها للصين (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «1-3»

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أسوشيتد برس»: أمريكا طالبت إسرائيل بوقف الهجمات على غزة

إسرائيل تعلن استهداف 40 موقعًا تحت الأرض تابعًا لحماس

مؤسسات حقوقية عربية تبحث توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين